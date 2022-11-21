北京防疫失守激增近千例　官方喊出「區自為戰」引熱議

▲北京逐步暫停內用。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸新冠疫情持續升溫，20日新增2萬6824例，其中首都北京防疫破功，20日激增962例病例，在「優化防疫20條措施」下，官方喊出加大全市統籌，實行「區自為戰」，倡導「非必要不離區」，多家商場相繼暫停營業或內用，中小學生停課。

綜合陸媒報導，北京20日新增本土確診154例、無症狀患者808例，累計962例個案，其中有266例是大規模核酸（PCR）檢測驗出，疫情嚴峻。

另外，北京新增2例死亡個案，分別是一名91歲的女性，合併腦梗病史多年，遺留老年痴呆數年，生活不能自理；一名88歲男子，高血壓病史20年，血壓最高200/110mmHg，腦梗死病史6年，長期臥床，生活不能自理，10年前前列腺癌手術史，慢性支氣管炎病史多年。

▲餐廳只能外帶。（圖／記者任以芳攝）

北京既是大陸防疫最嚴格的城市之一，又是首都具有表率作用，如今面臨激增的確診病例，如何在「優化防疫20條措施」下做好疫情防控備受關注。

目前，北京多家商場暫停營業或暫停餐廳內用，包括全球百貨公司之王SKP；部分醫院停止看診；倡導「非必要不離區」，朝陽區倡導民眾周末「宅一宅」等。

北京政府新聞發言人徐和建20日表示，要堅持「外防輸入、內防反彈」，堅持「第九版」，落實「二十條」，分類優化細化實施有針對性的防控措施，加大全市統籌，實行區自為戰，相互協作、形成合力，以最短時間遏制疫情快速上升勢頭，集中力量打好攻堅戰、殲滅戰、阻擊戰。

官方提出的「區自為戰」在大陸微博引發熱議，網友紛紛表示，「好傢伙，區自為戰，又學習了新詞彙」、「這幾年新詞兒不斷，新冠不斷」。

▼網友討論。（圖／翻攝自微博）



另外，有市民透露，防疫記者會沒有要求中小學、幼稚園停課，但是除了高三，幾乎所有班主任都以電話或通訊軟體通知改線上上課，「不懂就問，為何不公開公佈？是因為20條新規不允許大面積停課？」

有網友評論稱，「學校有要求，老師通知家長不能使用停課，封城，靜默等詞語，別問我是怎麼知道的，不然就失業」、「我在班級群里問了一句明天孩子是不是還停課，馬上被班主任打電話讓我撤回」。