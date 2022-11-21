快訊／本土+11888「創207天以來新低」　另增27例境外移入、41死

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連6周下降！中央流行疫情指揮中心今（21）日公布新增1萬1888例本土病例，較上周下降28.3%，也是相隔207天新低。今日另新增27例境外移入、41例死亡，死亡個案年齡都在50歲以上，有39人具癌症等重大疾病史。上周累計確診數12萬8420例，已連續2周低於上一波低點，也較上周同期減少12.33%。

指揮中心表示，今日新增之11,888例本土病例，為5,512例男性、6,372例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(1,861例)，臺中市(1,582例)，高雄市(1,520例)，桃園市(1,407例)，臺南市(1,121例)，臺北市(1,039例)，彰化縣(643例)，屏東縣(395例)，新竹縣(362例)，苗栗縣(320例)，新竹市(297例)，雲林縣(276例)，南投縣(193例)，宜蘭縣(173例)，嘉義縣(170例)，花蓮縣(154例)，基隆市(137例)，嘉義市(99例)，臺東縣(66例)，金門縣(34例)，澎湖縣(34例)，連江縣(5例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲11/21新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為24例男性、17例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月11日至11月18日，死亡日期介於10月18日至11月18日。

指揮中心說明，今日新增27例境外移入個案中，為14例男性、13例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自日本、馬來西亞、新加坡、韓國(各1例)，另23例感染國家調查中。入境日期介於今年10月21日至11月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,921,301例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,743,703例排除)，其中8,174,903例確診，分別為37,285例境外移入、8,137,564例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,991例COVID-19死亡病例，其中13,974例本土，個案居住縣市分布為新北市2,775例、臺北市1,544例、臺中市1,462例、高雄市1,364例、桃園市1,040例、臺南市1,035例、彰化縣860例、屏東縣552例、南投縣457例、雲林縣438例、苗栗縣379例、嘉義縣359例、基隆市302例、宜蘭縣302例、花蓮縣241例、嘉義市238例、新竹縣223例、臺東縣183例、新竹市151例、澎湖縣36例、金門縣33例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

根據指揮中心統計，上一波疫情低點為4/28，當日通報1萬1353例確診，但隔天就飆到1.9萬例。今日公佈病例為繼該日以來新低，但每周二都是單周病例高峰，疫情可能又會微幅上升。

▲11/21本土死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！