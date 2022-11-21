境外BA2.75增9例「來自4國家」　羅一鈞：有持續增加趨勢

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布上周新增102例變異株定序，其中有81例本土和21例境外。醫療應變組副組長羅一鈞表示，本周沒有新增國內本土新興變異株，疫情上目前BA.5還是最主流，而境外BA2.75有增加趨勢。

羅一鈞表示，102例定序中，有81本土，分別是80例BA.5和1例BA.2，另外21境外，值得注意的是有9例是BA2.75，分別來自印尼3例、日本2例、泰國2例、馬來西亞1例，另外有1例調查中，而XBB新增1例，來自印尼，BQ.1也新增1例，來自加拿大。他也特別提到，從境外觀察到BA.2.75有增加趨勢，占比從上周28%，變成43%。

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▲11/21新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）



新增80例BA.5本土個案，占上周所有已定序81例約98.8%，為41名男性、39名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部40例、中部8例、南部31例、東部1例，確診日介於今年10月10日至11月10日。

根據世界衛生組織（WHO）今年11月16日資料指出，全球已發現超過390種Omicron次分支變異株，目前BA.5變異株占比約為73.2%，仍為全球主流株且持續變異，由其衍生的BQ.1變異株傳播快速，受影響國家數及病例數持續增加，占比升至16.2%。

目前國際間BA.2變異株衍生之BA.2.75及XBB等變異株占比持續增加，占比分別約5.4%及2.0%，需持續密切監測國際間病毒株演變與流行。此外，WHO於今年10月27日表示，相較於其他Omicron主要流行株，BQ.1的疾病嚴重度未增加，但BQ.1的新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機會，現有疫苗（包含原始株與次世代疫苗）對BQ.1感染的保護效果可能減少，但對於重症的保護效果應無重大影響。

▲上周境外移入及本土Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

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