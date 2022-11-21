　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上周累計12萬8420例本土「再創新低」！今年1.3萬死66%未打滿3劑

▲▼11/21中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布上周累計病例數，共新增12萬8420例，較前一周14萬8456例大降12.33%，也是連續2周低於疫情起始點。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年截至11/20累計1萬3095例死亡，其中91%具慢性病史、66%未打滿3劑疫苗，90%年齡落在60歲以上。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,921,301例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,743,703例排除)，其中8,174,903例確診，分別為37,285例境外移入、8,137,564例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2020年起累計13,991例COVID-19死亡病例，其中13,974例本土，個案居住縣市分布為新北市2,775例、臺北市1,544例、臺中市1,462例、高雄市1,364例、桃園市1,040例、臺南市1,035例、彰化縣860例、屏東縣552例、南投縣457例、雲林縣438例、苗栗縣379例、嘉義縣359例、基隆市302例、宜蘭縣302例、花蓮縣241例、嘉義市238例、新竹縣223例、臺東縣183例、新竹市151例、澎湖縣36例、金門縣33例；另17例為境外移入。

▲▼11/21本土死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲11/21本土死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
汪小菲怒戰「大S是窩囊廢」　律師「7言絕句」神打臉
快訊／北市松山工地1人遭土方活埋！　救出已無呼吸心跳
汪小菲放話「明天來台」！　砲轟徐媽：見面說你們家敢嗎
金馬獎收視率出爐！　最高點落在這2人
「戶外脫口罩」最快月底上路！　關鍵2指標曝
韋汝爆小黃瓜案！王思佳親發聲打臉　「有人為通告說謊還道歉」
快訊／台南吊車吊桿誤觸高壓電！　司機無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市商業會論壇12／15盛大展開　產官學齊探討綠色經濟產業

她見1留言驚覺撞臉「爆乳策略長」！美照曝光　粉絲狂讚：我也認錯

汪小菲怒戰「大S是窩囊廢」　律師「7言絕句」神打臉！網瘋朝聖

口罩戴到煩「解禁就會脫？」　一票人曝3原因：繼續戴著很棒

買便當見2配菜！他嘆「相當不可取」　網支持： 會直接翻臉

虎航「12／24開航峴港」　單程優惠機票1299元！明10時限時開賣

「戶外脫口罩」最快月底上路！　王必勝曝關鍵2指標

今起快篩陽不能投票！陳培哲推「穿隔離衣投」　王必勝：可行性不高

華航「皮卡丘彩繪機CI」明年改飛沖繩！模型機、限定點心今開賣

上周累計12萬8420例本土「再創新低」！今年1.3萬死66%未打滿3劑

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

《火神》爆破特效4月病逝！　妻哽咽：沒有作品值得犧牲一個人

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

北市商業會論壇12／15盛大展開　產官學齊探討綠色經濟產業

她見1留言驚覺撞臉「爆乳策略長」！美照曝光　粉絲狂讚：我也認錯

汪小菲怒戰「大S是窩囊廢」　律師「7言絕句」神打臉！網瘋朝聖

口罩戴到煩「解禁就會脫？」　一票人曝3原因：繼續戴著很棒

買便當見2配菜！他嘆「相當不可取」　網支持： 會直接翻臉

虎航「12／24開航峴港」　單程優惠機票1299元！明10時限時開賣

「戶外脫口罩」最快月底上路！　王必勝曝關鍵2指標

今起快篩陽不能投票！陳培哲推「穿隔離衣投」　王必勝：可行性不高

華航「皮卡丘彩繪機CI」明年改飛沖繩！模型機、限定點心今開賣

上周累計12萬8420例本土「再創新低」！今年1.3萬死66%未打滿3劑

基隆+243！專責病房空床率67.9%　林右昌籲完整接種疫苗

卡達世界盃售出近300萬張門票　相關營收破紀錄達75億美元

苗栗縣長選舉第2場電視政見會登場　5選將再闡述政見催票　

天母貴婦發威　大葉高島屋周慶2小時3位百萬刷手現身

只有1天！超商「大杯美式下殺30元」爽喝　拿鐵也只要37元

世足開踢前公開聲援示威者　伊朗隊長：我國人民不快樂

北市商業會論壇12／15盛大展開　產官學齊探討綠色經濟產業

全新創舉！台南視覺系手搖杯加入「葡萄糖胺、維生素D凍」

她揭「韓國瑜怎麼對付陳其邁」　批低級騙術、毫無新梗

她見1留言驚覺撞臉「爆乳策略長」！美照曝光　粉絲狂讚：我也認錯

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

生活熱門新聞

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

年收400萬女醫開2條件找老公　科技主管一聽秒打槍

古月胡錯了？她報姓氏「正確說法」超尷尬

幼稚園女童參加生日趴　要送3千元禮物

下殺1.5折！好市多「少女色帆布鞋」197元

全台有雨！明晚起連下4天　水氣最多時間曝

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

旺宏科學獎揭曉「鄭名揚靠漫畫摘金」　陳奕嫚「讓蟑螂痛痛」奪銀

騎士「搖擺蛇行」！結局讓萬人喊療癒

快訊／一蘭拉麵宣布漲價！12／1起調整價格

3歲童全身癢1個月！醫看媽揪元凶

今雨區擴大　「全台連下4天」時間曝

小黃嗆騎士「不能騎中間」　警當場洗臉

更多熱門

相關新聞

疫情連6周下降！指揮中心調降專責病房開設比率

疫情連6周下降！指揮中心調降專責病房開設比率

本土疫情連6周下降，今（21）日新增1萬1888例本土病例，創下207天新低，也較上周下降28.3%，指揮中心也將調降專責病房開設比例，500床以上的非應變醫院原本需開設6~10%，除了東區維持至少3％，其餘都調降為至少5%；200~499床醫院則需維持3％以上。

境外BA2.75有增加趨勢！占比近翻倍

境外BA2.75有增加趨勢！占比近翻倍

快訊／本土+11888「創207天以來新低」

快訊／本土+11888「創207天以來新低」

LIVE／戶外脫口罩最快本周實施　王必勝最新說明

LIVE／戶外脫口罩最快本周實施　王必勝最新說明

北京防疫失守　激增近千例

北京防疫失守　激增近千例

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染BA.5

讀者迴響

熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

汪小菲離婚不爽付的電費「驚人金額曝光」！

快訊／汪小菲暴走嗆大S「就是不想給！」

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

魔獸驚喜現身速食店！

周湯豪唱一半又被切歌　債主衝上台討債

快訊／遭大S查封資產「汪小菲暴怒發聲了」！

龍潭怪怪屋長大了！居民：屋主銀彈夠

88歲大爺想發洩　48歲看護崩潰辭職

戀愛性向太隱私！　臉書將刪除個人檔案「4大自介項目」

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面