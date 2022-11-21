上周累計12萬8420例本土「再創新低」！今年1.3萬死66%未打滿3劑

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布上周累計病例數，共新增12萬8420例，較前一周14萬8456例大降12.33%，也是連續2周低於疫情起始點。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年截至11/20累計1萬3095例死亡，其中91%具慢性病史、66%未打滿3劑疫苗，90%年齡落在60歲以上。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,921,301例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,743,703例排除)，其中8,174,903例確診，分別為37,285例境外移入、8,137,564例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

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2020年起累計13,991例COVID-19死亡病例，其中13,974例本土，個案居住縣市分布為新北市2,775例、臺北市1,544例、臺中市1,462例、高雄市1,364例、桃園市1,040例、臺南市1,035例、彰化縣860例、屏東縣552例、南投縣457例、雲林縣438例、苗栗縣379例、嘉義縣359例、基隆市302例、宜蘭縣302例、花蓮縣241例、嘉義市238例、新竹縣223例、臺東縣183例、新竹市151例、澎湖縣36例、金門縣33例；另17例為境外移入。

▲11/21本土死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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