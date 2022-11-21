王浩宇喊「投黨內其他人」　王世堅嗆：「幫主子說話」也是太監工作

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員王世堅日前與前桃園市議員王浩宇槓上，大罵對方是「太監」。面對王浩宇在臉書上說王世堅票超高超穩，所以請投給黨內其他人？王世堅21日再嗆，王浩宇回去當太監就好，「啊我忘了，這也是太監的工作，幫主子說話。」

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

王世堅21日中午於台北市議會受訪，針對知名主持人于美人20日喊「搶救王世堅」言論，王世堅表示，自己很意外，于美人這句話是這場選戰以來最溫暖一句話，因為側翼網軍太沒人性，所以近幾天心灰意冷，但被于美人一鼓勵之後，會重新安排這幾天行程，「應該把選舉走完才對，我要認真的把這幾天選戰打完。」

針對同選區的民眾黨台北市議員候選人林珍羽將口號從「珊珍海味」改成「珊珍海味世間情」？王世堅說，自己沒有意見，任何人要加諸什麼話，那只能說「就來吧！」

至於無黨籍台北市長候選人黃珊珊緩頰，希望王世堅與林珍羽兩人一起高票當選？王世堅語帶保留地說，謝謝他們的好意，但自己說什麼都不是，否則側翼網軍又要有話說了，「于美人是良師益友，一句話驚醒了我，我應該把握這幾天，至少把選戰好好的打完。」

▲黃珊珊競選廣告發佈會。（圖／記者屠惠剛攝）

王世堅坦言，自己曾說過不該受側翼網軍影響，但偏偏理智的自己還是會受影響，可見側翼網軍的可怕，「現在是側翼網軍治國，我覺得很難過，一個對國家社會最忠實的人，被他們搞成這麼火大，也真是不簡單。」

另外，關於王浩宇在臉書上稱王世堅不會落選、票超高超穩，所以呼籲把票投給黨內其他人？王世堅批評，「他愛怎麼說就怎麼說吧！我還是認為，他就回去當太監就好。對了他這麼一講，這也是太監的工作，我忘了！幫他的主子說一些話。」

媒體追問，是否擔心被網軍攻擊後，造成自己落馬、林珍羽勝出？王世堅僅說，自己不會做任何擔心，交由社會判斷與決定，「該我在，我就做這份工作，該我走的話⋯（前英國首相）邱吉爾說過『酒店關門，我就走』（I leave when the pub closes.）。」