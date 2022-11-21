鄭南榕胞弟：為了追求自由民主　請拒絕侯友宜

▲本土社團今天舉行記者會質疑侯友宜。（圖／台灣教授協會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長選戰最後階段，鄭南榕胞弟、鄭南榕基金會執行董事鄭清華21日呼籲，面對鄭自焚，新北市長侯友宜竟然說「如果再遇到他也會再做一次」，未來不管侯治理新北市或競選總統，難道會把過去威權統治時代的方法再拿出來？為了追求台灣更完全的自由民主，要將這樣威權的因素徹底消除，呼籲拒絕侯友宜及侯背後所代表的價值體系。

台灣教授協會、台灣教師聯盟、台灣社等本土社團今天上午在立法院舉辦「為了正義，請拒絕侯友宜」記者會，民進黨立委范雲、賴品妤應邀與會。

針對侯友宜過去在鄭南榕事件的拘捕角色，陳俐甫表示，可以選擇一個平庸的人，但不能選擇一個邪惡的人，侯友宜至今對過去所做所為都沒有反省及道歉，這樣的人實在不值得得到民主時代人民的託付，擔任行政首長，事實上，侯友宜仍使用過去威權統治的方法及手段治理新北市，打壓異己及一般市民，造成威權復辟。

范雲也說，「如果國民黨這麼重視轉型正義，怎麼會在新北市提名侯友宜，在台北市提名蔣家第四代（指國民黨台北市長候選人蔣萬安）？」她說，鄭南榕女兒鄭竹梅看過監控檔案後知道，其實當年拘捕鄭南榕有3個方案，但侯友宜選擇最暴力的強力攻堅手段，侯說當時是奉命行事，但時至今日，侯也沒有表達對過去的遺憾或是悔改，這樣的人真的不配成為民主時代的民選市長。

賴品妤直言，侯友宜就是威權的象徵，而且代表民主的墮落，侯濫權的事例在選舉過程中不斷增加，讓人大開眼界，例如利用市府局處打壓對手候選人，也不斷壓榨基層，或如她爭取海錯奇珍遊萬里展覽要舉辦開幕記者會，侯竟然動用市府高層關切，導致故宮與萬里區公所共同舉辦的記者會被取消。