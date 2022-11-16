小三通非航運業者自行決定！　陸委會：適時公布可能重要節日復航

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／北京報導

「小三通」何時能恢復？大陸國台辦發言人馬曉光今（16日）指出，大陸方面沒有任何障礙，只要民進黨移除自己設置障礙，兩岸相關業者可以按照實際需求處理航班。對此，陸委會稍早反駁，「小三通」由雙方主管機關協調，非航運公司自行決定。至於是否選重要節日啟動航運，政府會適時公布重啟「小三通」客運航班時間。

根據「小三通」恢復時間表，陸委會稍早回應最新說明，指出四點說明。首先，「小三通」船舶往來，需要取得兩岸雙方航管部門的許可，因此需要雙方溝通或相互配合，才能實際執行。

第二，長期以來，有關「小三通」航班相關安排，航線管理及CIQS港口實務運作配合事項，雙方已有既定聯繫機制，因涉及運量對等考量及公權力事項，一向是由我方交通部航港局及陸方航管部門負責進行相關協調，非航運公司可自行決定。

第三，有關「小三通」船舶往來，我方主要規定在「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」。

第四，政府了解台商期盼「小三通」客運早日復航，將依整體情勢持續滾動評估，重要節日啟動客運航班是可能的作法，在做好相關準備及溝通後，政府會適時公布重啟「小三通」客運航班之時間和內容。

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

因疫情喊停的「小三通」客運何時啟動？各地台商和金門縣政府多次向中央和陸委會請命。廈門台商昨帶媒體考察廈門五通碼頭，相關航運業者也表態，大陸方面對於「小三通」一切準備就緒，就等台灣同意復航，雙方航運業者自行協調具體通航時間。

大陸國台辦上午舉行例行記者會，發言人馬曉光也指出，「解鈴還須繫鈴人」，並且痛批停止「小三通」客運是民進黨單方面責任，‌‌想復航又要求雙方官方溝通，讓人懷疑是政治操弄，‌‌為拖延恢復而製造藉口、甩鍋大陸。‌

馬曉光表示，「我願再次強調，恢復福建沿海與金門、馬祖的直接往來，大陸方面沒有任何障礙，相信兩岸相關業者也沒有任何障礙。」

他指出，「小三通」已形成一套行之有效的成熟規範、做法。只要民進黨當局撤除自己設置的障礙，兩岸相關業者就可以根據兩岸民眾實際需求處理航班等具體問題，金廈兩地通航就可以恢復正常。如果民進黨當局真正體恤島內民眾，就盡快拿出取消人為限制的行動，不要再損害兩岸同胞特別是金門、馬祖同胞的切身利益。