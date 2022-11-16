往返兩岸新規定18日開始　馬曉光：48小時內改1次核酸檢測

▲台商盼望也能恢復過去兩岸航點和增加航班。（圖／記者彭懷玉攝）

記者任以芳／北京報導

日前大陸公布進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，不少台商擔憂目前兩岸來往只有4個航點，航班數量較少，隨著台灣政府開放邊境後，來往兩岸民眾只會越來越多。外界關心除了恢復「小三通」航班，也希望大陸考慮逐步恢復航點，增加航班？對此，大陸國台辦馬曉光今（16日）表示，不管是「小三通」或是兩岸航班、航點都是民進黨單方面取消，如今說要恢復兩岸人員交流，已經聽無數次，始終是「只聞樓梯響，不見人下來」。

馬曉光說，疫情發生後，在未與大陸方面做任何溝通的情況下，民進黨當局不僅中斷了「小三通」，也單方面暫停兩岸除往返北京、上海、廈門、成都4地以外的兩岸其他客運航班。這一年多來，民進黨當局反反覆覆說要逐步恢復兩岸人員交往，說要幹這個、幹那個，我們聽了無數次，始終是「只聞樓梯響，不見人下來」。

馬曉光強調，我們一貫鼓勵兩岸人員往來，在各自做好疫情防控的情況下，兩岸人員往來沒有任何問題。只要民進黨當局把障礙撤除，我們樂見兩岸航點、航線能夠逐漸地擴大和恢復。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

另外，大陸國務院聯防聯控機制綜合組11日發佈了《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精准做好防控工作的通知》，公佈了進一步優化防控工作的二十條措施，其中涉台方面相關政策有哪些。

馬曉光介紹，相關主管部門決定自11月18日0時起，搭乘兩岸客運航線航班人員由登機前持48小時內2次核酸檢測陰性證明，優化調整為登機前持48小時內1次核酸檢測陰性證明，檢測報告須注明核酸檢測CT值≥35。

他指出，繼續執行現行規定，不得搭載從其他國家或地區經台灣中轉旅客進入大陸。有關台灣地區入境人員的隔離醫學觀察要求，根據航點屬地最新疫情防控措施同步調整。希望往來兩岸的人員和相關航空公司充分配合，共同做好疫情防控工作。