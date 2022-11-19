團團走了！陸方痛心惋惜　國台辦：盼兩岸繼續做好大貓熊交流合作

▲團團於今下午1時48分離世，可愛模樣永遠留在兩岸民眾心中。（圖／台北市立動物園提供）

記者任以芳／北京報導

大貓熊「團團」今（19）日腦部病變再次出現癲癇，台北市立動物園醫療照管團隊萬般不捨決定放手，讓「團團」在深度麻醉中沉睡，於下午1時48分心跳停止。「團團」離開的消息傳回老家四川，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（19日）指出，大貓熊保護研究中心接到團團病逝消息（陸稱熊貓），大陸方面也感到痛心和惋惜，並且感謝感謝兩岸專業團隊、台北市動物園以及有關各方救治「團團」的努力，希望兩岸有關方面繼續做好大貓熊保護的交流

朱鳳蓮指出，大陸的大貓熊保護研究中心（陸稱熊貓）今天收到台北動物園的通報，大貓熊「團團」於下午1時48分停止心跳。我們對「團團」病逝感到痛心和惋惜。大貓熊「團團」患病後，兩岸同胞都很關切。

朱鳳蓮說，大貓熊保護研究中心成立專家組與台北市動物園持續保持線上溝通，並應邀派2名專家赴台協助開展診療護理工作。我們感謝兩岸專業團隊、台北市動物園以及有關各方為救治「團團」盡到的努力，希望兩岸有關方面繼續做好大貓熊保護的交流合作。

她表示，14年前大貓熊「團團」「圓圓」赴台安家，是兩岸關係和平發展的重要象徵。多年來，他們給台灣同胞帶去了無數歡樂和美好記憶。今天，許多兩岸民眾以不同方式表達對「團團」的悼念和追憶。大貓熊作為「國寶」值得兩岸同胞珍惜。兩岸民心相通、良性互動，應該共同珍惜維護。

▲大陸2位專家赴台探望團團後，一度有好轉跡象。（圖／台北市立動物園提供）

日前，中國大貓熊保護研究中心的兩位專家吳虹林先生及魏明先生來台探視「團團」，情況有好轉趨勢。動物園方面原本有意安排再專家來台灣。大陸國台辦發言人馬曉光也於16日強調，大陸專家將繼續和台北專家團隊保持密切溝通，實時提供建議和幫助，如果後期還需要大陸專家協助治療和護理，「我們將一如既往提供支持和幫助。」並且祝福團團戰勝病情、早日康復。

但動物園今消息指出，「團團」癲癇發作的密度和頻率明顯增加，早上好不容易甦醒，一直趴著休息，身體非常虛弱，更完全無法進食。醫療照管團隊討論後，決定盡速幫團團進行CT斷層掃描及相關生理指數檢查。

根據CT及生理指數研判，「團團」的病況已不可逆，即便想辦法讓牠從深度麻醉中甦醒，「團團」也難再有品質地自主生活，因此，醫療照管團隊在百般不捨的痛苦中，仍共同決定讓「團團」在麻醉中沉睡，不要再繼續痛苦了。

▲團團生前十分虛弱，依然打起精神配合醫療檢查。（圖／台北市立動物園提供）

回顧2004年「團團」、「圓圓」出生於在四川臥龍自然保護區，2008年5月12日發生汶川大地震才轉移到雅安碧峰基地。同年12月23日，大陸官方贈送大貓熊「團團」、「圓圓」就是從雅安碧峰峽基地啟程到台灣生活，同時象徵兩岸和平的使命與希望，具有十分重要意義。

「團團」生病後，四川老家也非常關心「團團」動態。《東森新媒體ETtoday》上個月28日報導 《曾照顧「團團」貓熊專家優先來台？ 陸方：盼故鄉老朋友相見》，四川中國大熊貓保護研究中心成員（陸稱熊貓）研究中心人員私下透露，貓熊罹患惡性腦瘤案十分罕見，臥龍基地確實有治療案例，但每隻貓熊情況不同，如果貓熊真的病重太痛苦也曾有安樂死特例。

他舉例，今年七月陪伴港人23年的大貓熊「安安」健康情況持續轉差，香港海洋公園忍痛進行安樂死，安安終年35歲，換算人類是105歲。另外，臥龍貓熊基地也曾出現皮膚癌的大貓熊，生病實在太痛苦，最後專業團隊多次評估讓貓熊安樂死，不再受痛苦。

研究中心人員也說，「假設在海外展出的貓熊年紀大無法繁育、不幸意外死亡或是病逝，『遺體』必須運回大陸主權地，因為海外大貓熊都是簽署交流協議，像是日美等國，唯獨台灣、香港是特例贈送。」

根據當初兩岸相關主管機關協議，身為兩岸和平使者的團團、圓圓是大陸贈送給台灣，貓熊所有權是台灣，團團一家人將永遠留在第二個故鄉台灣。

▼團團帶給台灣大小朋友的快樂永留大家心中。（圖／台北市立動物園提供）