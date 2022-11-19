　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

團團走了！陸方痛心惋惜　國台辦：盼兩岸繼續做好大貓熊交流合作

團團第三次CT

▲團團於今下午1時48分離世，可愛模樣永遠留在兩岸民眾心中。（圖／台北市立動物園提供）

記者任以芳／北京報導

大貓熊「團團」今（19）日腦部病變再次出現癲癇，台北市立動物園醫療照管團隊萬般不捨決定放手，讓「團團」在深度麻醉中沉睡，於下午1時48分心跳停止。「團團」離開的消息傳回老家四川，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（19日）指出，大貓熊保護研究中心接到團團病逝消息（陸稱熊貓），大陸方面也感到痛心和惋惜，並且感謝感謝兩岸專業團隊、台北市動物園以及有關各方救治「團團」的努力，希望兩岸有關方面繼續做好大貓熊保護的交流

朱鳳蓮指出，大陸的大貓熊保護研究中心（陸稱熊貓）今天收到台北動物園的通報，大貓熊「團團」於下午1時48分停止心跳。我們對「團團」病逝感到痛心和惋惜。大貓熊「團團」患病後，兩岸同胞都很關切。

朱鳳蓮說，大貓熊保護研究中心成立專家組與台北市動物園持續保持線上溝通，並應邀派2名專家赴台協助開展診療護理工作。我們感謝兩岸專業團隊、台北市動物園以及有關各方為救治「團團」盡到的努力，希望兩岸有關方面繼續做好大貓熊保護的交流合作。

她表示，14年前大貓熊「團團」「圓圓」赴台安家，是兩岸關係和平發展的重要象徵。多年來，他們給台灣同胞帶去了無數歡樂和美好記憶。今天，許多兩岸民眾以不同方式表達對「團團」的悼念和追憶。大貓熊作為「國寶」值得兩岸同胞珍惜。兩岸民心相通、良性互動，應該共同珍惜維護。

▲▼動物園團團。（圖／台北市立動物園提供）

▲大陸2位專家赴台探望團團後，一度有好轉跡象。（圖／台北市立動物園提供）

日前，中國大貓熊保護研究中心的兩位專家吳虹林先生及魏明先生來台探視「團團」，情況有好轉趨勢。動物園方面原本有意安排再專家來台灣。大陸國台辦發言人馬曉光也於16日強調，大陸專家將繼續和台北專家團隊保持密切溝通，實時提供建議和幫助，如果後期還需要大陸專家協助治療和護理，「我們將一如既往提供支持和幫助。」並且祝福團團戰勝病情、早日康復。

但動物園今消息指出，「團團」癲癇發作的密度和頻率明顯增加，早上好不容易甦醒，一直趴著休息，身體非常虛弱，更完全無法進食。醫療照管團隊討論後，決定盡速幫團團進行CT斷層掃描及相關生理指數檢查。

根據CT及生理指數研判，「團團」的病況已不可逆，即便想辦法讓牠從深度麻醉中甦醒，「團團」也難再有品質地自主生活，因此，醫療照管團隊在百般不捨的痛苦中，仍共同決定讓「團團」在麻醉中沉睡，不要再繼續痛苦了。

▲▼團團。（圖／台北市立動物園提供）

▲團團生前十分虛弱，依然打起精神配合醫療檢查。（圖／台北市立動物園提供）

回顧2004年「團團」、「圓圓」出生於在四川臥龍自然保護區，2008年5月12日發生汶川大地震才轉移到雅安碧峰基地。同年12月23日，大陸官方贈送大貓熊「團團」、「圓圓」就是從雅安碧峰峽基地啟程到台灣生活，同時象徵兩岸和平的使命與希望，具有十分重要意義。

「團團」生病後，四川老家也非常關心「團團」動態。《東森新媒體ETtoday》上個月28日報導 《曾照顧「團團」貓熊專家優先來台？　陸方：盼故鄉老朋友相見》，四川中國大熊貓保護研究中心成員（陸稱熊貓）研究中心人員私下透露，貓熊罹患惡性腦瘤案十分罕見，臥龍基地確實有治療案例，但每隻貓熊情況不同，如果貓熊真的病重太痛苦也曾有安樂死特例。

他舉例，今年七月陪伴港人23年的大貓熊「安安」健康情況持續轉差，香港海洋公園忍痛進行安樂死，安安終年35歲，換算人類是105歲。另外，臥龍貓熊基地也曾出現皮膚癌的大貓熊，生病實在太痛苦，最後專業團隊多次評估讓貓熊安樂死，不再受痛苦。

研究中心人員也說，「假設在海外展出的貓熊年紀大無法繁育、不幸意外死亡或是病逝，『遺體』必須運回大陸主權地，因為海外大貓熊都是簽署交流協議，像是日美等國，唯獨台灣、香港是特例贈送。

根據當初兩岸相關主管機關協議，身為兩岸和平使者的團團、圓圓是大陸贈送給台灣，貓熊所有權是台灣，團團一家人將永遠留在第二個故鄉台灣。

▼團團帶給台灣大小朋友的快樂永留大家心中。（圖／台北市立動物園提供）

▲團團。（圖／台北市立動物園提供）

►「舒酸定專業抗敏護齦牙膏100gX8入＋贈TESCOM吹風機」超優惠價！

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／台南雙屍命案身分確認了　夫妻「手腳捆綁」成浮屍
金馬／爆解約風波　朱軒洋謝柴智屏原因曝光
周湯豪唱一半「場燈突全關」　一群黑衣男衝上台
快訊／一天連兩起！台鐵再傳死傷　普悠瑪號剎車不及撞上
金馬／明金成、巴戈都走了　追憶影人她暖回：精神永在
特攻「黑豹」轟51分抗魔獸　霍華德賽後盛讚阿巴西
金馬／朱軒洋奪男配「先謝柴智屏」！只留一句話轉身下台
快訊／團團沉睡中病逝！國台辦發聲了
魔獸狂潮打對台！PLG今2場幾乎都滿場但人數少一半
快訊／藍營「北北基桃造勢」破5萬人！蔣萬安：1126用民主對
金馬／首度入圍就拿獎！23歲朱軒洋抱走最佳男配角

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

團團走了！陸方痛心惋惜　國台辦：盼兩岸繼續做好大貓熊交流合作

孕妻躺床求幫倒水！丈夫竟嗆「妳問題一堆」：孩子我不要了

大陸贈卡達2隻貓熊「只聽得懂四川話」　飼育員崩潰學語言

習近平與賀錦麗APEC場邊談話　強調增進了解保持溝通

OL請病假3天「竟害公司倒閉！」　前東家提告求償47萬

開車遇老司機！他一看嚇破膽「6歲男童熟練兜風」超狂影片曝

大陸日增再破2萬！北京管控升級「非必要不離開本區域」

繼習拜會後　美貿易代表戴琪APEC場邊會晤陸商務部長

網美「一字馬秀鮑」淫片外流！2度聲明認了：沒要結婚別操心能嫁誰

60歲大媽月領2萬堅持住養老院　原因曝光：兒媳規矩做不到

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

《想見你》超前導預告

男幫繼女換尿布狂乾嘔　受視覺＋嗅覺雙重折磨

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

珉豪熱血參戰《全員逃走中》　飆速狂奔3度甩掉獵人

虎斑貓坐浴室看奴才洗澡　根本趕不走！他無奈放棄

團團走了！陸方痛心惋惜　國台辦：盼兩岸繼續做好大貓熊交流合作

孕妻躺床求幫倒水！丈夫竟嗆「妳問題一堆」：孩子我不要了

大陸贈卡達2隻貓熊「只聽得懂四川話」　飼育員崩潰學語言

習近平與賀錦麗APEC場邊談話　強調增進了解保持溝通

OL請病假3天「竟害公司倒閉！」　前東家提告求償47萬

開車遇老司機！他一看嚇破膽「6歲男童熟練兜風」超狂影片曝

大陸日增再破2萬！北京管控升級「非必要不離開本區域」

繼習拜會後　美貿易代表戴琪APEC場邊會晤陸商務部長

網美「一字馬秀鮑」淫片外流！2度聲明認了：沒要結婚別操心能嫁誰

60歲大媽月領2萬堅持住養老院　原因曝光：兒媳規矩做不到

金馬即時得獎名單／《熱帶複眼》奪最佳動畫短片！　恭喜張徐展

雲林「山海團結」　蔡英文：請有投給我的鄉親這次也投給劉建國！

金馬獎／「媽媽一直不知我在做什麼」　李念修奪最佳劇情短片揭心聲

快訊／台南雙屍命案身分確認了　夫妻「手腳捆綁」成冰冷浮屍

直擊／她被cue上台「機智遞麥帶動唱」　聖圭笑到蹲下：妳有緊張？

金馬獎／劉冠廷突然衝出「妳可以說」！　《熱帶複眼》得獎者激動痛哭

台南南區「廟口開講」　林依婷懇求鄉親不要分票集中選票保新人

金馬獎／《咒》柯孟融沒錢請剪接「自己來」奪獎！　台上哽咽向母道歉

金馬獎／爆解約風波...朱軒洋謝柴智屏原因「沒有她就沒有我」

張忠謀：賀錦麗對晶片特別有興趣　重申美國助台決心

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

大陸熱門新聞

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

男為母豬接生　結果自己死了

OL請病假3天「竟害公司倒閉！」　前東家求償47萬

網美「一字馬秀鮑」淫片外流！　她2度聲明認了

60歲大媽堅持住養老院　原因曝光

團團走了！陸方痛心惋惜　國台辦回應

大陸贈卡達貓熊只聽得懂四川話！飼育員苦練

發現老公藏初戀影片　她暴怒：我成全你們

女學生遭同學霸凌！被逼下跪自打巴掌

廣州正妹沒帶口罩遭反綁下跪示眾！多男當街撲倒捆綁

與哥哥一家4口同住　嫂子承諾1句

男借錢失聯　他突收還款超感動

姐和媽冷戰挨餓　弟家中開早餐店標價營業

更多熱門

相關新聞

團團生前伸手量血壓　園方用1物吸引

團團生前伸手量血壓　園方用1物吸引

大貓熊團團19日凌晨頻繁癲癇，不敵腦部病變在下午1時48分心跳停止，享壽18歲。回顧團團的身體狀況，過去因為年紀偏大有高血壓，一直以來服用抗高血壓藥物，園方會利用訓練用的哨子吸引牠靠近，團團坐在籠子乖巧的伸出手量血壓，可愛的身影將永遠留存在民眾心中。

大陸贈卡達貓熊只聽得懂四川話！飼育員苦練

大陸贈卡達貓熊只聽得懂四川話！飼育員苦練

馬辦：象徵兩岸大交流時代人民情感互動

馬辦：象徵兩岸大交流時代人民情感互動

團團安詳離世　保育員曝最後道別

團團安詳離世　保育員曝最後道別

團團離世館內湧滿人潮　粉絲泛淚

團團離世館內湧滿人潮　粉絲泛淚

關鍵字：

團團貓熊四川國台辦離世

讀者迴響

熱門新聞

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

團團再次麻醉！醫療團隊沉痛放手

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

阿諾婚變工程師曝現況！「長白髮」獨養2歲女

夏宇童突驚喜PO一家3口照！「孩子爸不是孫協志」

孫生被爆「沒辦法跟女友做愛」！

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

天王帶妻女遭偷拍「伸手警告爆衝突」！

她援交遭粗暴動作弄痛　「錢不要了」求停手

男友才逃亡「錢帥君驚傳離奇消失」！

魔獸賽前大合照直接閃人！來賓、隊友尷尬了

「洗衣界愛馬仕」微生物超標呼籲消費者停用

女友當街踹男友下體！過來人超認同

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

更多

最夯影音

更多
女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明
那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面