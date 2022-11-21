陳彥博「濃密雪睫毛」震撼萬人！揭極地超馬內幕：墜冰河、暴瘦15kg

▲雪睫毛照的背後，是無盡的艱苦與挑戰。（圖／翻攝自臉書／陳彥博 Tommy Chen）

記者周亭瑋／綜合報導

亞洲首位奪下「四大極地超馬總冠軍」紀錄的陳彥博，計畫明年（2023年）2月，再度挑戰加拿大育空700km不休息極地賽，目前已完全投入訓練，而他的一張「雪睫毛照」也震撼無數網友，不少人感動直呼，「加油，真正的台灣之光」、「這才是需要募資的」。

陳彥博11月7日在臉書感性寫道，「這些年，參加了許多極地賽事，每一場都在學習，累積許多經驗，前往世界每個地方冒險，隨著成績與名次慢慢進步，我渴望挑戰的目標也越設越高，直到參加2013年，限時13天的育空700km不休息極地賽事，雖然幸運成功用10天挑戰完成，也是亞洲首位完賽，但我徹底被擊垮。」

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當年完賽的他，內心不斷冒出「我承受不了這樣的痛苦」、「太痛苦了」的聲音，畢竟跑過最冷-50多度的暴風雪，且幾乎都是黑夜，他為了在限時內完賽不斷趕路，每天只睡2-3小時，睡眠相當不足，比到睡著摔倒在雪地上、掉進冰河掙扎，還得忍受長時間飢餓， 甚至產生幻覺幻聽，就連體重也狂掉15公斤。

▲他本月展開環台6字型模擬訓練。（圖／翻攝自臉書／陳彥博 Tommy Chen）

陳彥博坦言，「好幾次，都有放棄的念頭；好幾次，獨自在雪地漆黑的夜裡害怕；好幾次，快撐不下去，眼淚不爭氣的流下，700km耐力全部用完，全身每一處都在抗議，大腦每個念頭都在咒罵自己棄權，一天又一天，身體擠不出任何一絲力氣，那場賽事，我只能用僅存快被擊垮的意志力，撐到了終點，結束時我崩潰地大哭。」

賽後，他患上壓力創傷症候群，好幾個夜晚會做惡夢、大叫驚醒或哭出來，甚至夢遊爬起來穿上雪橇要繼續比賽；更慘的是，因免疫力下降長了帶狀疱疹，雙腳全部發炎、水腫起來。

在多年的經歷與沉澱後，陳彥博領悟到，極地超馬就是一種動態的修行，身體承受著許多痛苦，但心靈是自由的，他也正能量地喊話，「你哭也好、逃避也罷、不過不要放棄，要相信那如同地獄般鍛鍊的日子，努力一定會有回報的，一個人只有在全力以赴，明白沒什麼好失去的時候，才能發揮最大的潛能。生命總會給你另一個機會，這個機會叫明天。」

▲有不少人陪跑訓練。（圖／翻攝自臉書／陳彥博 Tommy Chen）

眼看明年剛好滿10年，陳彥博決定重返加拿大育空700km不休息橫越賽，並在11月開始模擬賽事環台訓練；同時，他也曬出目前的行程表，除了2月的極地賽外，4月他將參加MDS摩洛哥撒哈拉沙漠250km超馬賽，9月則暫定是義大利超馬賽。

上萬網友看完不禁動容，紛紛洗版回應「照片好可愛，聽過你的演講，也深深激勵了我，非常感謝你一直走在最前面」、「彥博加油，很高興解封後終於能看你出國挑戰了」、「堅強的靈魂，相信內在與外在的世界是同等的浩瀚」、「加油，彥博開募款案吧，我們都是你的贊助商」、「用10天瘦15kg，我的眼淚噴了出來，太震憾人心了。祝福神人有神追隨，永保安康」。

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