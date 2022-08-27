好市多獨賣「吳寶春月餅1顆117元」他曝口感！網戰翻：親手做的嗎

▲好市多限定「吳寶春月餅」開賣，平均一顆117元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「吃的不是餅而是名氣！」一名男網友驚呼，今（27）日逛好市多時，發現有吳寶春月餅推出試吃，而店員熱心介紹「吳寶春首次做月餅就獻給好市多」，原PO也隨即試吃一口，卻沒有對中他的胃，加上售價不親民，「一顆117元。」文章曝光後，網友紛紛挖出吳寶春過去對兩岸的看法，引發論戰。

一名男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，今逛好市多賣場時，發現有吳寶春月餅，一盒6顆、口味有3種，包括芋頭奶皇流心、巧克力奶皇流心與原味奶皇流心，售價699元，等於平均一顆117元。

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原PO好奇上前試吃巧克力口味，接著曝口感與評價「覺得沒特別好吃，餅本體吃起來滿鬆軟的。」而駐點人員表示，「吳寶春首次做月餅就獻給好市多」，對此原PO認為，「一顆117元...吃的不是餅而是名氣。」

▲一盒6入月餅，售價699元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，網友反應兩極化，「掛名而已，真以為他親手做的啊」、「中國台灣我無法接受，抱歉了寶春」、「感覺是工廠做的啊」、「貧窮限制了我的想像」、「真的沒比較好吃，就跟你們家附近的麵包店做的月餅差不多」、「喜憨兒烘焙坊CP值比較高！還可以幫助他們」。

另一派網友則認為，「月餅都貴，吳寶春犯到你了嗎？每一家味道都差不多，我昨天吃了4個鼎泰豐鳳梨酥和1個小潘潘的也很鬆散，我甚至搞不清誰比較鬆呢」、「昨天在賣場吃到覺得很好吃耶，因為是免費的」、「他是做麵包得獎，又不是做月餅」。

▲吳寶春開記者會，當時韓國瑜也現身陪同。（圖／ETtoday新聞雲直播）



事實上，台灣之光吳寶春因2018年在臉書指出，兩岸一家親，支持九二共識，還稱自己是生於「中國台灣」的麵包師傅，一度引發軒然大波。

當時，吳寶春召開記者會說明表示，「我是一個專業的麵包師傅，麵包的世界裡面很單純也很快樂，我很喜歡也很享受用麵包跟大家交朋友，很榮幸很多年輕人因為我而願意進到這個行業，我有責任為年輕人創造更大市場，最後，吳寶春還是吳寶春，我就是一個很單純的麵包師傅。」