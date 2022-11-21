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卡達尬爆！世足地主國第1戰竟吞敗　球迷提前離場「觀眾席超冷清」

記者吳美依／綜合報導

2022卡達世界盃21日正式開踢，地主國卡達首戰卻以「0:2」成績敗給厄瓜多，成為23屆以來第一個開幕賽輸球的東道主。根據現場畫面，開賽之前，可容納6萬人的巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）座無虛席，但下半場開始時，卡達球迷卻紛紛離場，導致觀眾席出現數千個空蕩蕩的座位。

▲▼2022卡達世界盃，地主國卡達開幕賽對戰厄瓜多，2:0落敗。（圖／路透）

▲卡達開幕賽一路落後，導致球迷紛紛提前離場。（圖／路透）

▲▼2022卡達世界盃，地主國卡達開幕賽對戰厄瓜多，2:0落敗。（圖／路透）

▲▼2022卡達世界盃，地主國卡達開幕賽對戰厄瓜多，2:0落敗。（圖／路透）

▲卡達對上厄瓜多，開賽時座無虛席。（圖／路透）

▲▼2022卡達世界盃，地主國卡達開幕賽對戰厄瓜多，2:0落敗。（圖／路透）

▲▼2022卡達世界盃，地主國卡達開幕賽對戰厄瓜多，2:0落敗。（圖／路透）

▲卡達球迷陸續提前離場。（圖／路透）

綜合外媒報導，2022卡達世界盃可能是史上最具爭議的一屆，該國被指控高壓統治，虐待、歧視等侵犯外籍勞工及多元性別族群（LGBTQ+）人權的行為，開幕式也頻頻出包。

首先，85歲美國影星摩根費里曼（Morgan Freeman）主持的開幕式出現大量空座位，他自從4年前面臨多項性騷擾及不當行為指控後，形象及演藝生涯遭受重創。此外，英國廣播公司（BBC）也未轉播卡達開幕式，而是卡達人權紀錄的報導。

▲▼2022卡達世界盃，地主國卡達開幕賽對戰厄瓜多，2:0落敗。（圖／路透）

▲▼2022卡達世界盃，地主國卡達開幕賽對戰厄瓜多，2:0落敗。（圖／路透）

▲厄瓜多首戰告捷，球迷情緒沸騰。（圖／路透）

此外，首都多哈（Doha）的比達公園（Al Bidda Park）陷入混亂，因為主辦單位放行太多球迷入場狂歡。在卡達對上厄瓜多的第一場比賽上，義大利裁判不顧現場球迷熱烈倒數，提前2秒吹哨宣布開賽。還有人指控，卡達政府聘請假球迷支持不同國家，以炒熱現場氣氛。

▲卡達杜哈,世足賽。（圖／CFP）

▲卡達法律禁止公開飲酒。（圖／CFP）

此外，卡達法律禁止公開場合飲酒，在該國王室施壓下，國際足聯（FIFA）只好於18日宣布比賽期間「禁售酒精飲料」，讓已支付7500萬美元贊助的百威啤酒（Budweiser）相當錯愕。多國球迷更指控，卡達在開幕前就「毀了」世界盃，他們如今只能在FIFA粉絲特區的限定酒吧及飯店購買酒精飲料，而且價格不斐。

不過，卡達政府否認侵害人權及聘請假球迷等多項指控，據傳他們已耗資30億美元，興建6座新體育館，徹底翻新另外2座體育場，又花了更多資金拓展首都基礎建設，例如大眾運輸及重建國際機場，試圖重振國際形象。

 

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