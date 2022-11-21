柯賜海晚年變蝸居族　「全部家當塞廂型車」健走代替吃藥

記者黃宥寧、劉人豪／綜合報導

抗議天王柯賜海今(21日)驚傳逝世，享壽66歲，詳細死因還有待進一步釐清。他因罹患帕金森氏症逐漸淡出螢光幕，晚年「以車為家」在陽明山上獨居，2坪不到的廂型車放滿全部家當，每天以健走代替吃藥。

▲柯賜海陽明山上以車為家。（圖／記者黃彥傑攝）

柯賜海早年因拿著抗議手板、緊貼在受訪者前表達其訴求而活躍於新聞版面中，後因為被診斷出罹患帕金森氏症而逐漸淡出。淡出後的柯賜海生活很簡單，每天早上起來看三份報紙關心社會大事，累了就躺在車上，車上有一塊3呎x6呎的木板就是他的床；肚子餓了就用卡式爐煮東西吃，吃飽了就去下面草皮健走，身體髒了就去隔壁公共浴池洗澡，車後放著一條簡易的桿子就是他的晾衣架。

▲2坪不到廂型車上，放滿了柯賜海全部的家當。（圖／記者黃彥傑攝）

柯賜海2021年從花蓮開廂型車到台北陽明山，因覺得這裡的氣候不錯，對身體病情有益，才會以車為家在這裡「定居下來」，以每天運動替代吃藥，靠健走讓病情逐漸好轉。

據悉，柯賜海近來健康狀況大不如前，昨(20日)曾跌倒2次，胞姊還前往關心，本想將他強制送醫，但當時柯的血壓、脈搏都正常，因此並未到醫院就診，孰料今早竟被人發現陳屍車內。