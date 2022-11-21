柯賜海曾閃婚「台塑林志玲」　跟女研究生拍婚紗！隔月娶小30歲妻

▲「抗議天王」柯賜海情史超豐富。（圖／記者吳銘峯攝）

記者周亭瑋／綜合報導

66歲「抗議天王」柯賜海今（21）日驚傳逝世，被發現陳屍於北投前山公園籃球場旁的廂型車內，死因有待調查。回顧過往情史，有過三段婚姻的他，2010年出獄後就閃婚「台塑林志玲」，結果僅4個多月，便被妻子控訴家暴，而離婚收場。

柯賜海第一任髮妻是大學教授劉蘋華，兩人育有1女，但婚姻只維持了3年。2007年7月，他涉嫌併購經營不善的公司再向銀行詐貸、印股票換鈔票欺騙投資者，被依詐欺及偽造文書罪，判3年3個月確定，後來他服刑2年8個月，獲准假釋出獄。

沒想到才出獄3個多月，柯賜海就與小13歲的台塑生醫業務副理張美丹登記結婚；然而，短短4個多月，他就被張美丹指控家暴，而後假釋取消。

▲柯賜海身形消瘦。（圖／記者邱中岳攝）

直到2013年，柯賜海宣布，在與張美丹離婚官司完成後，將與小他29歲的研究生廖心如結婚，還在花蓮拍了婚紗照，但因女方父母不同意，這段婚事告吹；沒想到，他隔月就跟小30歲的林思佳登記結婚。

2014年3月，柯賜海與林思佳的兒子「皮皮」出世，他不再激烈抗議，專心當奶爸，不過安穩的日子持續沒多少年，他為了辦貸款跟林思佳假離婚。2018年年底，林思佳證實兩人已分居2年，並帶著兒子搬回娘家，隔年5月經法院判決離婚，儘管柯賜海堅稱是「假離婚」，但最後他並未上訴。

拉回到近日，患有帕金森氏症的柯賜海，健康狀況大不如前，昨日跌倒了2次，胞姊還有前往關心，本想將他強制送醫，但當時柯的血壓、脈搏都正常，因此並未將其送往醫院，孰料今早竟被人發現陳屍車內。

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