美4大學生慘死租屋處！　法醫曝細節「睡夢中遭大刀狂捅」

▲美國愛達荷大學有4名學生在校外的租屋處中遭人殺害。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國愛達荷大學（University of Idaho）13日驚傳恐怖命案，有4名學生被發現陳屍在校外租屋處。法醫相驗遺體後，認為4人均是被同一把「大刀」反覆猛刺致死，多數傷口都集中在胸口及上半身，加上4人被發現時均倒臥在床，很有可能是在睡夢中遭人突襲殺害。

根據《美聯社》報導，愛達荷州拉塔郡法醫瑪巴特（Cathy Mabbutt）19日表示，4名死者都是被同一把「大型刀械」反覆猛刺致死，多數傷口都集中在胸口及上半身，加上4人被發現時均倒臥在床，很可能是在睡夢中遭襲擊。她還認為，兇嫌殺人時應該「極度憤怒」，在情緒失控的情況下，才會連續殺害4人。

事件發生在愛達荷州拉塔郡莫斯科市（Moscow）一間出租給學生的房子，4名受害者分別是20 歲男大生伊森（Ethan Chapin）、20歲女大生夏娜（Xana Kernodle）、21歲女大生麥迪森（Madison Mogen）及21歲女大生凱莉（Kaylee GonCalves），4人互為好友，伊森與夏娜更是情侶關係。

▲愛達荷大學師生為4人獻花哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

莫斯科市警方調查，伊森與夏娜12日晚間8點外出參加派對，凱莉與麥迪森則到市區一間酒吧狂歡，4人大約都在隔日（13日）凌晨1點45分左右返回租屋處，凱莉與麥迪森在1點多回家的過程中，還曾傳訊息與其他朋友聊天，不料數個小時後就發生命案。

警方13日獲報趕到該租屋處時，4人已倒臥在床上沒有生命跡象，並在房間內發現2名倖存者。警方透露，4名死者中有幾名身上有自衛傷痕，但沒有發現性侵的痕跡，而租屋處沒有東西被拿走，也沒有遭人強行闖入的跡象，認為這是一起「有針對性」的襲擊。

事件殺人兇嫌究竟是誰、為何要痛下殺手，有待警方進一步調查釐清。至於2名倖存者的狀況，莫斯科市警方未透露任何細節。

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