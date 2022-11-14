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孽女許願「明天爸媽就死」！男友市場刺頸弒母　她冷眼上車逃離

記者蔡怡萍／高雄報導

19歲鄭姓女子因不滿戀情遭父母阻擋，對20歲韓姓男友抱怨「能不能改父母」、「很希望明天醒來我爸媽就死了」，韓男為滿足女友心願，竟趁女友媽媽王姓婦人帶她至菜市場買菜時，持水果刀朝媽媽頸動脈刺殺，造成血濺滿地失血過多死亡；最高法院最終將鄭女、韓男分處15年6月、13年8月定讞；而王女父母向橋頭地檢署犯罪被害人補償審議委員會，申請補償金共200萬2028元，地檢署依法向韓男求償，法院也全數准許、判正在監服刑的韓與女友須連帶賠償。

▲兇嫌和王婦女兒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲死者王女帶鄭姓女兒到菜市場最後畫面，光天化日之下竟遭女兒男友刺殺頸動脈身亡。（圖／資料照）

回顧這起逆倫悲劇，鄭女2017年在網路上認識大她1歲的韓男，雙方進而交往，但由於鄭女父母管教甚嚴，雙方只能偷偷見面，鄭女對這情況感到厭煩，起了「換爸媽」的念頭，甚至在2019年7月11日傳訊息催促男友「我很希望明天醒來我爸媽就死了」、「老公明天一定要讓爸媽死，不然我們就分手」、「再不快點我都想自殺了」。

▲大社凶殺案現場 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

韓男過程中一度猶豫，但鄭女卻不滿「你不想幫我就算了」，在女友的使喚下買刀準備行凶，同年月13日清晨6時許，2人討論後決定趁鄭女媽媽王女帶她前往菜市場時埋伏行凶，並相約菜市場見面。當天上午8時韓男一見到王女現身牽機車，便衝上前持刀狠捅頸部，導致王女動脈被刺穿，血流如注倒地不起，經緊急送醫仍因傷勢過重宣告不治。

韓男犯案後將水果刀丟在現場，騎車載著鄭女返回住處。警方循線追查才揭開這起逆倫殺人案，鄭女一度在警方面前演戲、崩潰大哭彷彿不知道母親死訊，讓人誤以為她遭男友挾持，但後來案情直轉直下，鄭女坦承教唆殺母，表示父母不同意她與韓男的戀情，還要求2人分手，這才起了殺心；韓男則稱，女友請他想辦法「處理」，還提醒他要「把機車藏好」。

而鄭女父親聽到消息更是難以接受，不敢相信唯一的女兒竟然如此兇殘，還對著鏡頭表示「有可能嗎？不可能，不可能，我覺得不應該是這樣子」，無法置信地痛哭整晚。

▲▼ 高雄19歲妹密謀殺母 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲鄭女不滿戀情受阻，竟心生「換爸媽」的念頭，要男友下手殺害媽媽。（圖／翻攝當事人臉書）

橋頭地方法院依共同犯殺人罪，處韓男有期徒刑13年8月，褫奪公權7年；依共同對於直系血親尊親屬犯殺人罪，處鄭女有期徒刑15年6月，褫奪公權8年。案經上訴高雄高分院、最高法院均遭駁回，2020年12月18日全案定讞，目前韓男已入監服刑中。

而死者王女的父母對橋頭地檢署犯罪被害人補償審議委員會，申請被害補償金合計200萬2028元，支付完畢後，地檢署依犯罪被害人保護法，向行為人韓、鄭2人求償，橋頭地院審後也全數判准、2人須連帶賠償給地檢署。仍可上訴。

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