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動不動就開槍！買凶殺人搶地盤　威震聯盟吳明達遭起訴求重刑

▲▼北市刑大在警察節逮捕涉嫌教唆萬華槍擊案的幕後主嫌吳明達。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲威震聯盟首腦吳明達因組織犯罪、開設賭場、洗錢等罪遭起訴。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

威震聯盟首腦吳明達先前因債務糾紛，開價500萬元找殺手槍擊艋舺青山宮主委黃清源，被檢察官依預備殺人罪起訴，檢警專案小組擴大清查，發現吳明達慣用暴力手段，炫誇幫會實力、拓展地盤，還曾經營賭場獲利4520萬，另透過地下匯兌，資助2265萬元給通緝逃亡中的副會長張恭榮，台北地檢署17日再依組織、洗錢等罪，追加起訴吳與幫眾共9人。

曾因殺人罪被判無期徒刑的吳明達，2017年獲得假釋出獄，和李姓建商有千萬債務糾紛，李男找來萬華芳明館旗下原生開發公司負責人、同時也是青山宮主委黃清源居間調解，吳明達對此不滿，拿出500萬元要威震聯盟手下劉偉元、劉志偉去找殺手處理黃清源。

劉等人一開始找到第1組強姓殺手，因價碼談不攏而失敗，接著在2月18日找上桃園正義會角頭梁建偉，梁建偉收了訂金50萬，委託張修名當槍手，沒想到張修名到艋舺青山宮蹲點2天，遲遲不敢下手，最後錢都花光，威震聯盟又不斷追問暗殺進度，梁建偉和張修名在走投無路之下，在2月20日改弦易轍，投靠黃清源請求保護。

4月27日凌晨3時許，原生開發公司仍發生鐵門遭轟7槍案，槍手事後到大同分局投案，檢警循線追查出吳明達2月間就曾花錢買兇，殺手卻帶槍投靠的隱情，檢察官調查後認為，雖然最後張修名沒有開槍，但他和提供資金教唆的吳明達等5人仍被依預備殺人罪起訴。

檢警專案小組持續追查發現，吳明達為了壯大威震聯盟聲勢，只要遇到不服從意志的人，就會開槍恐嚇，使被害人畏懼屈從，讓威震聯盟得以不斷在雙北擴張地盤及奪取暴利。

另外，吳明達又在2020年12月到2022年間，先後在台北萬華、大同區投資開設地下賭場，以抽頭方式牟利，2022年3、4月間，把經營賭場獲利4520萬元交給地下匯兌業者，並指示將其中2265萬元匯到大陸給因毒品案被通緝的威震聯盟副董事長張恭榮花用。

檢察官認為，吳明達短期內策劃多起重大槍擊案件，目無法紀，依涉犯組織、賭博、洗錢等多罪追加起訴，併入先前的預備殺人案一起審理，並請求法院繼續羈押禁見，以免案件相關證人可能無端死傷、匿跡、翻供，同時建請法官從重量刑。

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