前女友烙人來討債　莽男一刀刺進討債男心臟無期徒刑定讞

▲男子持生魚片刀一刀刺進對方心臟，遭重判無期徒刑定讞。（圖／CFP）



記者吳銘峯／台北報導

新北市汐止區吳姓男子，與胡姓前女友發生不少糾紛，去年2月間，胡女找3名男子到吳男家中索討50萬元賠償金，雙方發生衝突，吳男拿出生魚片刀揮砍，一刀刺進其中1人的心臟7公分，被害人當場斃命，吳男還另外砍傷2人。一二審均將吳男判處無期徒刑，案經上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

判決指出，吳男（40歲）因長期施用屬於中樞神經興奮劑之安非他命類毒品，引發精神病症及思覺失調症，日常生活間，若自認不利於己時，情緒容易波動，並經常採取暴力方式反應。他與胡姓女子交往期間經常吵架、動手。吳男去年2月間動手毆打胡女，雙雙鬧進法院。

雙方最後和解，胡女收下5千元撤回告訴。但胡女不滿雙方沒有談定明確的和解金額，又找了20多歲的林男、陳男、彭男等3名友人，到吳男家索討賠償金50萬元。吳男情緒失控，從房間中拿出一把生魚片刀（刀刃長20公分、刀柄長12公分，刀柄與刀刃均金屬製，合成一體），朝3人揮砍。

林男來不及防備，遭吳男一刀刺進左胸膛，刺入深度至少7.5公分以上；吳男再轉而攻擊其他2人，其他2人胸腹、手腳也分別遭砍傷。胡女趕緊打電話叫救護車，但林男因心臟遭刺，失血過多，救護人員到場前就已經死亡；另外2人送醫後撿回一命。警方逮捕吳男，檢方依照殺人、殺人未遂等罪，對他提起公訴。

一審法院審理時，吳男否認具有殺人故意，辯稱3人先攻擊他，他才持刀反擊；一審法院不採信，重判無期徒刑。上訴二審後，吳男在高院審理時坦承犯行，不過高院認為，當時討債的3名男子沒有攜帶任何武器或任何攻擊行為，但竟遭吳男持生魚片刀行兇；且吳男迄未賠償或取得被害人諒解，因此還是維持無期徒刑。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。