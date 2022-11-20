選前最後周日國民黨大團結　朱立倫屏東陪同蘇清泉+周佳琪掃街

▲朱立倫南屏陪同蘇清泉、周佳琪掃街 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

選前最後一個周日，國民黨縣長候選人蘇清泉、市長候選人周佳琪、黨籍議員、代表、里長候選人大合體，由黨主席朱立倫帶領在屏東市車隊掃街，展現團結求勝氣勢。對於民進黨亂打黑金議題、意圖攪亂屏東市選情，朱立倫認為這是民進黨的奧步，周佳琪實實在在做事，禁得起考驗，最後一定會贏得勝選。

屏東市為國民黨在南臺灣唯一的灘頭堡，朱立倫異常重視，選前特別南下和所有黨籍提名人造勢。縣長提名人蘇清泉、市長周佳琪，以及在屏東市參選的縣議員、市民代表、里長全員到齊，車隊從周佳琪競選總部出發，繞行市區後到達勝利新村，民眾對於國民黨的團結掃街紛紛給予肯定。

朱立倫表示，周佳琪一步一腳印在屏東市經營，她的努力所有市民都看得到。民進黨這次選舉除了抹紅抹黑，已經沒有其他的步數，選前黑金議題更是從北打到南，每一天就是用奧步，真的是亂打。他認為民進黨已經從民主進步黨退步成民主奧步黨。周佳琪清清白白、實實在在，一定經得起考驗。

周佳琪呼籲國民黨支持者一定要團結起來，不要受對手各種謠言、分化伎倆的影響。對手一路採用負面選舉，選前更是變本加厲，每天照三餐抹黑，其目的就是想讓藍軍選民不想出來投票。如果藍軍支持者上當，真的不出來投票，最後就只能看著對手邪惡的笑。