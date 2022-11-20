快訊／韓國瑜願「不拿薪水」重返高雄　欠高雄太多要做這件事

▲韓國瑜下午重返高雄，替柯志恩站台助陣。（圖／記者許展溢攝）

記者賴文萱、許展溢／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（20）日下午舉行大型造勢活動，前市長韓國瑜也首度南下2人同台造勢，為選前最後黃金周衝刺。韓國瑜在柯志恩大進場後現身台上致詞，他先是向鄉親打招呼直呼，非常想念大家。他也提出，票投柯志恩可以買一送三，強調自己願意不拿薪水重返高雄協助賣農產品、水產品。

今日的造勢活動從下午3點正式舉行，柯志恩約在下午4點40分左右大進場上台，緊接著大咖韓國瑜也登台致詞，主辦單位高呼，現場支持者已突破1萬人。

韓國瑜致詞時，強調11/26高雄人投一票可以買一送三，有最棒的柯志恩接市長，熱愛高雄的陳其邁去接掌握權力的行政院長。他再點名李四川是台灣人最驕傲的品牌，代表苦幹實幹、任勞任怨、敦厚善良，如果柯志恩當市長，全高雄硬體工程交給李四川，大家說好不好？

接著，韓國瑜再說，現在已經買一送二了，要不要聽買一送三？他向現場鄉親承諾，貨出得去、人進得來，柯志恩當選後可以把所有建設，建設得好，如果有賣不出去的農產品、水產品，就找禿頭韓國瑜幫忙賣。他更強調，各位兄弟姊妹，我不拿薪水，因為我欠高雄太多，若未來能幫高雄賣農產品、水產品，一定會讓高雄產品出得去進得來。

韓國瑜最後強調，11/26把選票集中、抓緊，有信心柯志恩當高雄市長，全台灣、全世界都會轟動，一定要支持她，帶領280萬人口走向更繁榮、更美好的未來。他更說，每個支持者一定要拉票、催票，這樣比核子彈爆炸還厲害，支持柯志恩、國民黨議員，就是希望改變高雄的命運，讓高雄未來變得又年輕又有錢。

▲▼前高雄市長韓國瑜替柯志恩造勢大會站台。（圖／記者許展溢攝）

