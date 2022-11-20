新北第5選區政見懶人包2／候選人齊喊提升敬老卡福利　實現居住正義

▲多數候選人都想實現居住正義。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉即將登場，新北第5選區候選人奮力拚選戰。為了讓選民更了解候選人想推動的公共事務，《ETtoday新聞雲》幫忙整理了民眾黨候選人吳達偉、無黨籍候選人王淑慧、民進黨候選人戴瑋姍、時代力量候選人彭盛韶，以及國民黨候選人周勝考的政見，多數候選人都盡力爭取提升敬老卡福利和實現居住正義。

4號｜吳達偉

1、交通改善

●檢討交通亂象 讓人、機、汽車用路順暢

優化路口號誌連貫性、合理調整紅黃標線、待轉區、進行機車等規定，保障全體用路人路權。

●清除人行道障礙 改善行人安全

優先執行清除道路障礙工作、加強執法取締，將行人道路還給行人。

●增設汽機停車位 閒置土地釋出活化

活化市區閒置待開發土地，增加1萬個機車位與5千個汽車位。

2、居住正義

●自用減稅、出租降稅、囤房稅

調整房屋稅制：降低自用住宅及公益出租稅率、訂立囤房累進稅率。

●擴大建設社宅 增加申請人數

加速首都生活圈社宅規劃與執行，放寬申請條件、擴大推行包租代管服務。

●公辦都更

都更三箭要到位，提案增加都更專案人力，加速板橋都市更新。

3、婦幼保障

●托幼補助、幼兒園安全

增加育兒補助、開放閒置空間用於設立（準）公幼托、提升稽查幼兒園管理次數。

●推動育兒友善工時

政府帶頭提供家庭照顧者更彈性友善的工作時間，鼓勵民間企業仿效。

●公園嚴格禁止抽菸 維護孩童健康

嚴格取締癮君子在公園抽菸行為，增加稽查人員巡邏加強開罰。

4、創新板橋

●提升薪資 安全就業

帶頭領導大專學歷畢業生起薪4萬以上，保障安全平等就業環境。

●發展新工作型態

推廣線上協作工作軟體提升效率，鼓勵企業遠距、彈性工時。

●引進新創團隊 打造科技聚落

帶領國內外新創企業進駐板橋，打造新北科技首都。

５、科技綠能

●廣設充電樁和換電站 降低碳排目標

電動車是未來趨勢，提高停車場充電車位比率、補貼社區充電樁設置。

●擁抱共享經濟 資源有效運用

增加共享汽機車、YouBike數量，提供專屬優惠停車費。

●推行智慧市政 資訊公開透明

市政無紙化、資料雲端化、數據視覺化，用科技與全民監督讓市政更有效率。

6、銀髮照護

●擴大敬老卡應用範圍

新北敬老卡納入台鐵、YouBike，擴大運動中心敬老優惠。

●建構社區長照體系 推廣健康樂活

爭取增設公共托老中心、推廣銀髮族重訓，有肌才有力。

●改善照護資源不足 便民申請服務

增加喘息服務資源、簡化看護申請流程、補助本地合格照服員。

▲吳達偉。（圖／翻攝自吳達偉臉書）

5號｜王淑慧

●支持18歲公民權，公民複決請投同意。

●證明清白，顧老護幼，捍衛板橋媽祖婆清譽。

●從黨外不畏強權直到創業成功，乘持黨魂，清廉、勤政、愛鄉土，維持百分百會議質詢出席率。

●用中央地方連結的服務經驗，穩定議事水平，提升新北都會功能

●持續推動優化育兒環境，增加育兒津貼。

●完善高齡照護，加強安全防護網並應設立平台，予年長者有再度創業或就業的機會。

●推動65歲老人免費補助裝假牙，開放敬老卡多元使用

●實現居住正義，要求調降社會住宅租金，落實經濟弱勢及青年家戶居住需求。

●整頓市容，持續追蹤街道瓶頸打通，電纜電桿地下化，汙水接管進度，並清查閒置土地開建停車場

●已完工的重劃區新集合式住宅，應增加周邊的交通設置及監視系統，並安排適當收取垃圾時間，成為便利居家生活的好地方。

●強力防堵毒品流竄校園，確保學子安全、乾淨空間。

●持續強力推動改建市立板橋醫院，成為有能量、有水準的板橋醫療園區。

●浮洲地區缺乏公共建設及汽、機車停車空間，督促市政府儘速透過區段徵收取得公共設施用地，配合板泰輕軌預留用地設置地下停車場。

▲王淑慧。（圖／翻攝自王淑慧臉書）

6號｜戴瑋姍

1、新北翻新

●繼續推動兒童醫院在新北：重視早期治療，孩子健康不能等。

●加速都更危老城市翻新：興建青年社會住宅，實現居住正義。

●打造人本交通城市：提升行人、自行車與機車用路權。

●增設公托公幼與非營利幼兒園：減輕家長養育負擔。

●免費裝假牙、提升敬老卡福利：整合長照資源，協助子女照顧長者。

●充實警消、清潔隊勤務裝備：工作更有力。

●打造動物友善城市：完善法規，打擊不法，讓浪浪安居。

2、板橋翻轉

●繼續推動新北軌道建設：完成泰板及社後輕軌規畫。

●加速浮洲都市計畫更新：妥善安置在地產業。

●持續興建地下停車場：規劃新停車空間，道路不再壅塞。

●興建板橋第二運動中心、簡易足球場：讓市民快樂運動。

●增設兒童特色遊戲場：充實公園休憩設施，打造新樂團。

●增設微笑單車站點：打造自行車路廊，推廣緣色運具。

●加速電桿地下化：清除廢棄纜線，重現乾淨天空。

●支持建設活化藝文場館：保存推廣古蹟歷史建築，促進文化發展。

●結合觀光、商圈再造：繁榮老城區，再現榮光。

▲戴瑋姍。（圖／翻攝自戴瑋姍臉書）

7號｜彭盛韶

1、更友善的生活環境

減少華江橋頭民治街車輛衝突、改善大漢橋下缺反光鏡及行人設施不友善間題，研擬板橋無家者相應措施、加強協調爭取浮洲地區停車場、積極推動電桿地下化、改善溪崑浮洲橋橋上下交通問題，增設溪崑公共托育設施。

2、杜絕詐領 革新議會

助理薪資級距及名單公布、公開議員出國報告、助理勞權改善。

3、讓孩童安心成長

持續擴大公共托育、針對新闢都市計畫劃定托育資源、加強兒虐事件家長知情權、重視公共設施之兒少參與表意權、積極捍衛兒童遊戲權、改善代理教師不平等制度。

4、讓板橋更有趣 刺激在地經濟

新北耶誕城應加強與板橋連結脈絡，吸引觀光客更了解板橋、支持府中藝文發展、結合在地店家及台藝大創作者共同展演、推動雙十廣場美食市集、優化林家花園手冊內容深度。

5、堅持居住正義 不收建商利益

支持興建公共住宅、禁止市府標售公宅、提高被藍綠議員調降之囤房稅、定期公開建商建案違規項目、訂定惡質房東吹哨者獎金。

6、改善交通 打造安全回家的路

推動道路平權、檢討各地不安全通規劃、極端氣候下橋體排水系統總體檢、推動行人安全措施，包括鄰里人行道加樁、騎樓整平計畫﹐增設行人穿越庇護島等。

7、推動友善動物城市

杜絕惡質繁殖場、針對動保業務需求積極檢討預算、改善工作選環境。

8、支持18歲公民權

支持18歲也有投票權，讓台灣跟國際更接軌。

▲彭盛韶。（圖／翻攝自彭盛韶臉書）

8號｜周勝考

一、生活要提升：持續爭取釋出公有空間，增加休閒運動空間，提升市民生活品質。

二、社會要福利：持續推動老人長照政策，爭取提高老人津貼，提升年長者生活品質，爭取預算輔導青年創業及社會新鮮人就業機會，保障勞工權益。

三、教育要顧好：持續推動國中、小教室全面增設冷氣設備，推動增設公共托育中心，及公、私立幼兒園雙軌平衡發展。

四、公共要建設：結合新建公共工程，爭取地下停車場共構，紓解停車空間不足，保障機車停放權益。

▼周勝考。（圖／翻攝自周勝考臉書）