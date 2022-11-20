快訊／蔡英文籲投陳時中：為民主挺身而出　還會做事的人一個公道

▲蔡英文呼籲支持者力挺陳時中「再拚一下」。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

選前超級星期天，民進黨台北市長候選人陳時中20日下午號召「疼惜台北，為愛而走」大遊行，現場喊破15萬人參與遊行，更有逾1.7萬人觀看線上直播。身兼民進黨主席的蔡英文也現身市府廣場，笑稱「今天看起來比我選總統的時候還要熱」，她很想台北市贏，呼籲支持者要給世界「一個更好的台北」，不只要為陳時中挺身而出，更要為台灣的民主挺身而出。她說，過去，陳時中和防疫團隊為台灣挺身而出，11月26日更要給會做事的人一個公道。

陳時中今天下午4點多抵達台北市政府前廣場，現場喊破15萬人參與遊行、5萬人湧入廣場共襄盛舉，更有超過1.7萬人觀看線上直播，而包括民進黨立委何志偉、范雲、吳玉琴、高嘉瑜、羅美玲、莊瑞雄、林楚茵、吳思瑤、羅致政、蘇巧慧、賴品妤等人，以及民進黨籍市議員候選人均與會。

蔡英文傍晚登台致詞說，從現在開始一直要拚，拚到11月26日，「因為我們有共同的期待，我們要改變，台北要改變，我們的首都要更好！」陳時中帶領台灣度過疫情改變，呼籲支持者全力支持陳時中，讓他當首都市長，因為台灣要發展得好，首都要扮演帶頭的角色，這樣才能共同合作努力、一起進步，在此同時，也要一起給台灣和世界「一個更好的台北」。

蔡英文強調，要像2016年、2020年兩次總統大選，超過一半的票投給蔡英文，交給世界一個讓人刮目相看的台灣，呼籲所有支持自己的台北市民，一定要出門投票、票票投給陳時中，「肯定蔡英文，票投陳時中」。

「陳時中是最好的市長，最強的市政指揮官，今年的選舉非常的關鍵，大家手中的選票，世界都在看！」蔡英文舉例，好比《經濟學人》近期再一次肯定台灣的高科技及民主繁榮，「全世界正在看我們台灣的一舉一動，正在看我們的選擇」，不只要為陳時中挺身而出，更要為台灣的民主挺身而出。

蔡英文也說，今天還要為一群人挺身而出，這群人在過去千日以來，犧牲睡眠、家庭、個人生活為台灣打拚，他們是醫護團隊，然而現在有人為了選舉醜化陳時中，創造「仇恨值」打擊防疫團隊，「選舉不應該這樣子，過去兩年多陳時中坐鎮最前線擔任指揮官，每天從早忙到晚，沒有休息和假日，就算面對謾罵攻擊也忍辱負重，沒有私心，只有使命！」

蔡英文說，陳時中只希望台灣能更好，人民能更健康，台灣能夠挺過這場百年大疫，就是因為一路走來有人願意付出承擔、不眠不休刻苦打拚，才能有更好的台灣，「一起站出來是因為我們有愛，不是因為仇恨」，唯有團結挺身而出，讓努力的人獲得肯定，讓他們獲得公道，選舉不能撕裂社會，過去，陳時中和防疫團隊為台灣挺身而出，11月26日更要給會做事的人一個公道。

蔡英文還說，過去國民黨在台北市長期執政，2014年因為台北發展不能停滯、一成不變，因此支持台北市長柯文哲，8年過去了，又有重新選擇的機會，難道要讓國民黨重新執政嗎？她強調，台北的發展不能回到過去，更不要回到只靠基本盤，不用努力進步就可以執政的城市，請大家給民進黨一個機會，陳時中一定會為這座城市帶來更好的改變。

接著，蔡英文說，「我知道很多朋友很焦慮、很緊張，我要告訴大家，化解焦慮最好的辦法就是趕快去拉票！」不管是當面說、打電話或者傳訊息，每個人都要去說服身邊還在猶豫的親友，讓他們告訴更多人，為了台北、為了台灣，一起再加一把勁，票票投出來，「最後的勝利一定是我們的！台北一定會更好！台灣一定會共好！」

擔任競選總部主任委員的前副總統陳建仁致詞時表示，要讓全世界看見，所有台北市民支持陳時中，並支持民進黨提名的台北市議員候選人，因為市議員全壘打，才能讓台北市政被推往更美好的未來，今天除了百工百業、12區後援會代表，還有很多台北市民參與遊行，「台北市不要口號，台北市只要有愛」，不要有抹黑、黑暗和悲傷，而是要有希望、光明、正義，盼陳成為最好的市長，照顧每一位台北市民，台北的光芒需要重新點亮起來，要重拾光榮。

擔任競選總部主任委員的前副總統陳建仁致詞時表示，要讓全世界看見，所有台北市民支持陳時中，並支持民進黨提名的台北市議員候選人，因為市議員全壘打，才能讓台北市政被推往更美好的未來，今天除了百工百業、12區後援會代表，還有很多台北市民參與遊行，「台北市不要口號，台北市只要有愛」，不要有抹黑、黑暗和悲傷，而是要有希望、光明、正義，盼陳成為最好的市長，照顧每一位台北市民，台北的光芒需要重新點亮起來，要重拾光榮。