第一視角曝！警衝陳時中宣傳車喊：刀子放下　眼鏡男遭壓制發悲鳴

記者張君豪、劉人豪／台北報導

20日下午13時許，一名40歲劉姓男子手持美工刀偷偷登上陳時中宣傳車，並從後抱住車上手持麥克風的男子，逼他「交出麥克風」，6名警察見狀立即衝上用辣椒水控制場面，所幸現場無人受傷，稍早警方第一視角密錄器畫面曝光。

從影片可看到，警察發現劉男手持美工刀後，立刻一個箭步爬上車，從劉男背後靠近，近身後趁劉男沒注意，出手將他壓制，這時其他5名警察見狀也立即圍上，大喊「刀子放下、刀子放下，辣椒水、辣椒水」，示意用辣椒水控制場面，「先壓制、先壓制」，劉男不敵發出悲鳴，「嗚~~~啊~~」，隨後就被警察架住帶下宣傳車，在警察「上去，上去，抓腰帶，上去啦」的聲音中，劉男被帶上警車離開現場。

▲男子持美工刀衝上陳時中宣傳車，被警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

陳時中今天下午舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行，計畫今天下午2點在民進黨中央黨部前集合，一路步行至台北市政府前。然而，下午1時許出現緊急狀況，據指出，一名男子持刀試圖闖上宣傳車，威脅麥克風手交出麥克風，遭警緊急架離。

對此，陳時中競選總部呼籲民眾理性表達訴求，不要傷害自己，期盼選舉氛圍正面、正向。警方初步調查，持美工刀的40歲劉男被捕時，大喊要他有「解決中美衝突的建議」才會想要登上宣傳車說明，警方將他帶離現場調查，並依違反社會秩序維護法送辦。