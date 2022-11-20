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失智婦跑出病房墜樓「終身無法行走」！家屬求償　院方判賠212萬

▲國軍高雄總醫院 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲失智婦人住進國軍高雄總醫院時突然症狀發作逃出病房，結果不慎從維修門跌到地下1樓。（圖／翻攝自Google Maps）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名失智婦人住在國軍高雄總醫院時，因病症發作，在照護員睡熟睡時逃跑，跑到3、4樓樓梯間時，之後從管道間維修門摔到地下1樓，導致身體多處骨折，終身無法行走，家屬憤而向院方、謝姓行政人員、看護求償683萬餘元。高雄地院認為醫院未將維修門上鎖有疏失，判決院方與謝男須連帶賠償212萬元，看護免賠，可上訴。

判決指出，婦人去年3月25日不慎在家中摔倒骨折，住進國軍高雄總醫院治療，但婦人患有失智，經常會動手打人，院方給予約束，家屬卻不同意，因此請來看護24小時照護。

去年3月28日下午1時許，婦人因病症發作，遂搖床欄、拿取物品後從房間逃跑，看護當時正熟睡而未察覺，婦人先從逃生門跑入樓梯間，再推開管道間的維修門，隨即從維修門跌落，約20分鐘後看護醒來，驚覺婦人不在病房，偕同院方搜尋，之後才在地下1樓找到人。

惟婦人進行手術恢復狀況不佳，日後無法站立、行走，僅能以輪椅代步，家屬質疑醫院、謝男沒把維修門上鎖，看護也未盡到照護義務，求償683萬餘元。

醫院主張，法令上無規定維修門有上鎖必要，且門高僅122公分、長約74公分，僅達成年人腰部，若非婦人偏離一般人智識、強行鑽入，不會發生此事；另婦人長期患有骨質疏鬆症未治療，加上婦人年事已高，復原力下降，其無法行走與院方無關。

看護則反駁稱，擔任婦人看護期間已經3天沒睡，連買飯時間都沒有，曾要求家屬派人接替，但都遭拒絕，直到獲得婦人兒子允許才在那時候睡覺休息一下，且醫院對婦人約束時，家屬又不要，此案發生她並無過失。

法院認為，維修門位於公眾可通行的樓梯間，卻無任何警告標示，且門上有2道鎖，但鎖頭遭破壞後，謝男未把門上鎖，才導致婦人墜樓，足認這部分有過失，醫院為謝男雇用人，須付連帶賠償責任；但婦人明知維修門內佈滿管線，她卻執意進入導致墜落，本身也要付40%責任，因此判院方與謝男須連帶賠償212萬元。

另外，事發當日下午病人暫時無需看護協助的情形，看護小憩並無違反職務範圍，況且婦人短時間內起身離開，看護無法預先得知，並無過失，判決免賠。

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