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慶生趴變調！醉男講話失禮被制止　惱羞出手揮拳揍友人挨告

▲▼醉男揮拳揍友人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲前金區一家居酒屋發生酒客滋事。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前金區昨(19日)晚間發生酒客滋事，20多人在一家居酒屋替陳姓男子慶生，席間莊姓男子虧壽星，一旁的徐姓友人認為很失禮，沒想到莊男徒手朝徐男左眼揮了過去，造成徐男眼角受傷，友人趕緊將兩邊拉開。警方到場後，將涉案8人帶回，並將莊男子移送地檢署偵辦。

這起事件發生在19日晚間11點多，警方獲報，前金區自強三路一家居酒屋發生鬥毆糾紛，一名52歲莊姓男子因酒後失態，徒手朝48歲徐姓友人左眼揮拳，導致徐男眼角受輕傷。

▲▼醉男揮拳揍友人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方將8人帶回派出所釐清案情。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方到場後，發現現場將近20人，還有人正在勸架，並無滋事情況，員警先將涉案的莊男等8人帶回所內釐清案情。

警方調查，莊姓男子等20人相約在居酒屋，替陳姓男子開慶生趴，幾杯黃湯下肚後，莊姓男子疑似酒醉失態，竟當面虧壽星，「慶生弄到這麼大的場面」，壽星本人沒太大反應，倒是旁邊的徐姓友人感到不滿，認為莊男說話很失禮，因此出言制止。

▲▼醉男揮拳揍友人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲醉男揮拳揍友人。（圖／記者許宥孺翻攝）

莊姓男子不滿徐姓友人當著多人的面教訓他，其他人看情況不對，也喊著「趕快解散了」，不過莊男惱羞成怒，直接朝徐男左眼揮了一拳，大夥趕緊將兩人拉開，並趕快報警。警方偵訊時，徐男表示要對莊男提告，全案偵訊後，警方依涉嫌刑法傷害罪嫌，將莊男移送高雄地檢署偵辦。

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