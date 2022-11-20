快訊／貨櫃車高雄港碼頭排隊遭追撞　女騎士躺地鮮血直流送醫

▲女子騎機車在高雄港108號碼頭撞上貨櫃車。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名盧姓女子（33歲）今（20）日清晨6時許，騎機車行經高雄港第6貨櫃中心108號碼頭時，沒注意到前方一排貨櫃車正停車等著進入碼頭，幾乎在沒煞車的情況下，直接撞上貨櫃車後方，由於撞擊力道猛烈，盧女的頭部受到撞擊，導致臉部腫脹，猛流鼻血，所幸經送小港醫院救治後，沒有生命危險，詳細事故原因及肇事責任仍有待進一步釐清。

▲女子騎機車在高雄港108號碼頭撞上貨櫃車。