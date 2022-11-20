騎士車禍倒路旁！熱血砂車司機迴轉幫擋車　被警潑冷水：你撞？

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子騎乘機車發生交通事故，員警獲報到場，發現有一部砂石車停在路旁，沒等處理員警了解情況就離去，事後警方聯絡砂石車司機，懷疑他可能肇事。司機不滿公親變事主，怒po出行車紀錄器，澄清當時是熱心擋車，才化解一場誤會，不過這也讓網友感嘆「好人難當」。

▲高雄一名91歲周姓老翁自撞路樹，後方熱心擋車的砂石車司機被懷疑肇事。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在19日上午8點23分，警方獲報，燕巢區中興路發生一起車禍，員警到場時，91歲的周姓老翁已被送上救護車，準備送往醫院救治。員警發現，當時肇事現場後方有一部大貨車停在路邊，沒等警方上前了解狀況就離去。

▲救護車到場時，拍到砂石車仍在現場的畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

事後，員警為釐清事故發生原因，便聯繫砂石車陳姓駕駛，通知他案說明。不過駕駛相當不滿，因為員警竟說是「他撞的」，Po文詢問地方網友：「一大早八點多，有沒有人看到，他是怎樣倒的，被撞？自摔？我是砂石車，去前面掉頭，來後面警戒的，現在警方說懷疑我撞的。」

網友不禁感嘆，「這年頭好人難當」、「公親變事主，所以自保很重要」、「正因這樣，所以善心人越來越少」、「搞得沒人敢幫助人」。還有網友表示：「所以說，不要當好人就這樣，看到裝沒看到就好。」不過陳姓駕駛說，「我看到了，沒有辦法裝做看不到」，一席話獲得網友贊同。

▲▼陳姓駕駛提供行車紀錄器自清。（圖／當事人提供）

為了自清，陳姓駕駛也上傳當時的行車紀錄器影像，證實自己特別迴轉幫忙擋車。網友看了大讚，「好人有好報，開大車還願意迴轉幫忙，真的很感動」、「感謝你的善舉，還好有行車記錄器可以自保」。

對此，警方表示，周男不明原因自撞路樹，導致多處擦挫傷送醫，經檢測，周男並無酒駕情事。處理員警爲了解現場狀況，才電話通知陳男到場，提供行車記錄器以釐清事故原因；經事後得知，該名陳姓貨車駕駛，發現周男受傷倒地，所以迴轉返回現場後方，熱心擋車。