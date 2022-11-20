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獨／國字臉變V！輕熟女治鼻過敏2週「意外收穫」　醫揭關鍵原因

記者吳奕靖／高雄報導

改善過敏意外發現瘦小臉？高雄市一名女子因為過敏性鼻炎，前往耳鼻喉科診所治療，經過兩週之後，過敏情況改善，她也意外發現自己的下巴變尖，收治這名病患的耳鼻喉科醫師陳津甫表示，「主要是因為過敏性鼻炎的患者，晚間睡覺的時候，都是用嘴巴呼吸，造成下巴腫脹，所以過敏治療好了，不用嘴巴呼吸，當然可以使咀嚼肌肉變小，看起來臉型就會變小」。

▲陳津甫醫師表示鼻塞會造成晚上用嘴呼吸，讓咀嚼肌過度使用 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這名女患者表示自己治療過敏性鼻炎2週之後，她發現自己下巴變尖 。（圖／陳津甫醫師提供）

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一名女患者來到陳津甫醫師的門診，一看到他就開心分享自己發現「下巴變尖」，這名女患者說真是意外收穫，因為自己原本是來治療過敏性鼻炎，長期被鼻塞給困擾，現在治療兩週，過敏情況緩解，而臉型也變小。陳津甫醫師還笑說這樣可以省點「微整形」的費用。

▲陳津甫醫師表示鼻塞會造成晚上用嘴呼吸，讓咀嚼肌過度使用 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳津甫醫師表示鼻塞會造成晚上用嘴呼吸，讓咀嚼肌過度使用 。（圖／記者吳奕靖攝）

但是治療過敏，臉型會變小？這是真的嗎？還是患者的錯覺？對此，陳津甫醫師說：「最主要牽涉到鼻子過敏嚴重的話，在睡覺時候會造成習慣用嘴巴呼吸，因為我們躺著睡覺的時候，鼻腔血壓會升高，鼻粘膜會膨脹，會造成更嚴重的阻塞，所以常常在睡覺的時候把枕頭墊高，睡眠品質會變好」。

而用嘴巴呼吸的時候，也會造成咀嚼肌整個晚上會產生運動的現象，陳津甫醫師進一步解釋「因為嘴巴張合張合的情況下，我們的咀嚼肌會過度的使用，這時候會比較腫大，會造成下巴看起來會比較方正，如果再加上磨牙，這個咀嚼肌會成更加肥大，像是國字臉」，陳津甫也強調這種「下巴變小」的情況，是在小朋友會比較明顯。

▲陳津甫醫師表示鼻塞會造成晚上用嘴呼吸，讓咀嚼肌過度使用 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳津甫醫師表示鼻塞會造成晚上用嘴呼吸，如果還有磨牙，易形成國字臉 。（圖／記者吳奕靖攝）

詢問國內知名整形外科醫師邱浚彥，治療過敏會讓下巴會變尖，他則表示「這個沒有定論」，這個需要長期發展下來觀察才能證實，不過「在發育期是比較有可能，已經過了發育期，骨骼的變化就沒有那麼大了」，所以成人要縮下巴的話，一般還是要透過整形手術「墊下巴」，術前要先經過評估或是3D模擬，同時對假體過敏也是不適合進行縮下巴手術，或是透過微整型也可以縮下巴，只是有一定的維持效果。

▲國內知名整型外科醫師邱浚彥以專業角度來談孫生的隆鼻經驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名整型外科醫師邱浚彥認為「治療過敏會縮下巴」，沒有定論 。（圖／記者吳奕靖攝）

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