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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳時中：別讓蔡英文失望　「只有贏得2022，才能守住2024」

▲陳時中出席《疼惜台北，為愛而走》大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中今天出席「疼惜台北，為愛而走」大遊行。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

選前超級星期天，民進黨台北市長候選人陳時中20日下午號召「疼惜台北，為愛而走」大遊行，現場喊破15萬人參與遊行，另有逾1.7萬人觀看線上直播。陳時中登台時激動高呼，如果不希望看到台北市長天天與中央槓在一起，或不希望古早時貪腐的台北市政府再回來，就讓陳時中、民進黨試試看，並特別感謝身兼黨主席的總統蔡英文力挺，台北市要成為台灣的象徵、民主守護的堡壘，「不要讓小英失望，就要支持陳時中！支持蔡英文就是支持陳時中！」更公開呼籲「只有贏得2022，才能守住2024！」

▲陳時中《疼惜台北，為愛而走》大遊行，主辦稱現場超過15萬人。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中出席《疼惜台北，為愛而走》大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中今天下午4點多抵達台北市政府前廣場，現場喊破15萬人參與遊行、5萬人湧入廣場共襄盛舉，更有超過1.7萬人觀看線上直播，而包括民進黨立委何志偉、范雲、吳玉琴、高嘉瑜、羅美玲、莊瑞雄、林楚茵、吳思瑤、羅致政、蘇巧慧、賴品妤等人，以及民進黨籍市議員候選人均與會。

陳時中致詞時以「這麼多市民朋友聚集在這裡」一語開場，他一度情緒激動語塞，台下則高呼「市長好」表達支持。他說，今天一路從北平東路走到市府前廣場，這是他的「勝利之路」，喊話支持者再拼一下、再打一通電話、再拉一張票，11月26日就會完成走進市政府的最後一哩路，並感性地說昨天有破千位海內外學者站出來支持自己，感謝今天有這麼多台北市民站出來力挺自己，「都是因為我們聽見想要改變的聲音！因為我們凝聚了想要改變的力量！」

陳時中表示，8年前大家希望改變成真，8年期間實在很失望，現在改變成真的希望更加迫切，台北是他成長的故鄉，他希望讓台北可以更好，並替台北做更多事情，這是他出來參選台北市長的原因，台北是個多元的城市，不管多少數的人的意見都要尊重，不同性傾向、黨派、年齡，每一種意見都要傾聽，「這是我堅持用愛與包容進行這場選戰，讓仇恨留在過去」，台北市要往前走，他會像時間這樣一直走，他就是永不歇息的時間，他就是陳時中。

陳時中直言，對手現在想要用仇恨動員來分化選民，要操作棄誰保誰，但這不是他的選舉策略，他相信自己來做會比別人做得更好，團結台北市民，首都的施政滿意度將不會永遠吊車尾，過去24年來台北市民有給國民黨、台北市長柯文哲機會，但台北市與基隆市、桃園市、高雄市差異很大，看到城市進步的速度非常驚人，台北市不是沒有進步，但台北市值得更好，都市更新的速度應該更快，社會住宅需要更多，對0到100歲的服務網路要更多，「我們來做，我們會做得更好對不對！」

陳時中更特別提及，感謝蔡英文多次力挺出席廟口開講活動，台北市要成為台灣的象徵、民主守護的堡壘，「不要讓小英失望，就要支持陳時中！支持蔡英文就是支持陳時中！」他要支持蔡英文未來兩年任期繼續把事做好、鞏固蔡英文路線，這一路來，自己身上背負著很多人的期待，只有贏得台北，才能守住台灣，「只有贏得2022，才能守住2024！」他也呼籲，盼支持者為台灣挺身而出，支持「18歲公民權」修憲公民複決。

▲陳時中與妻子孫琬玲出席《疼惜台北，為愛而走》大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中《疼惜台北，為愛而走》大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中《疼惜台北，為愛而走》大遊行，大批支持者夾道歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

擔任競選總部主任委員的前副總統陳建仁致詞時表示，要讓全世界看見，所有台北市民支持陳時中，並支持民進黨提名的台北市議員候選人，因為市議員全壘打，才能讓台北市政被推往更美好的未來，今天除了百工百業、12區後援會代表，還有很多台北市民參與遊行，「台北市不要口號，台北市只要有愛」，不要有抹黑、黑暗和悲傷，而是要有希望、光明、正義，盼陳成為最好的市長，照顧每一位台北市民，台北的光芒需要重新點亮起來，要重拾光榮。

▲前副總統陳建仁出席陳時中《疼惜台北，為愛而走》大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統陳建仁出席陳時中《疼惜台北，為愛而走》大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

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