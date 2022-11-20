蔣萬安花市掃街收到「勢如破竹」盆栽　不忘買粉紅色玫瑰慰勞太太

▲蔣萬安在建國花市掃街時，對民眾要求合影來者不拒。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

今（20日）是九合一大選的「超級星期日」，國民黨台北市長候選人蔣萬安有別於對手陳時中、黃珊珊分別舉辦遊行、大型造勢，他則選在文山、大安及信義區等藍營鐵票區掃街拜票。蔣萬安在建國花市（大安區）拜票行程中，除有民眾送上「勢如破竹」盆栽外，還有人高喊「雙喜臨門」；而蔣也沒忘記買一束鮮花，送給近來勤幫他跑行程拉票的太太石舫亘。

蔣萬安20日安排三場掃街行程，為上午文山區木新市場、下午大安區建國花市，以及晚間信義區通化夜市；而石舫亘則是上午深入「綠營票倉」大同區的大龍市場拜票，以及代表蔣出席黃復興黃國樑中正萬華黨部黨員大會。

蔣萬安下午約1時抵達大安森林公園接受媒體訪問，期間有民眾高喊「雙喜臨門」、「凍蒜」等；聯訪結束，蔣步行至建國花市掃街，迎面而來的是無數民眾搶著合照、簽名及握手，而蔣皆來者不拒，場面熱烈，不少民眾合拍完照後，還說著「好帥」等話。

蔣萬安掃街沿途中，有一名年輕的男性民眾贈予一盆竹子盆栽，上頭附上一張手寫「祝萬安 勢如破竹 步步高陞」字樣粉紅卡片。

▲蔣萬安收到民眾贈予竹子盆栽，圖為議員王浩代為保管。（圖／記者蘇晏男攝）

在建國花市拜票期間，蔣萬安向攤商購買一束粉紅色玫瑰花送給石舫亘；蔣說，謝謝太太這幾天幫他分擔很多行程，現在此刻也是在幫他跑另外一個行程，謝謝她，希望給她一個驚喜。

對於太太有孕在身卻幫忙勤跑行程，會不會擔心其身體狀況？蔣萬安說，他都會隨時關心太太每次幫忙分擔行程、掃完街後的身體狀況，晚上回家也會聊聊行程；他放心團隊每位志工、陪伴的議員、里長，相信他們會把太太照顧好。

▼蔣萬花買粉紅色玫瑰花送太太。（圖／蔣萬安辦公室提供）