快訊／非常想念大家！韓國瑜高雄同框柯志恩　要陳其邁接行政院長

▲韓國瑜下午重返高雄，替柯志恩站台助陣。（圖／記者許展溢攝）

記者賴文萱、許展溢／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（20）日下午舉行大型造勢活動，前市長韓國瑜也首度替她南下，2人同台造勢，為選前最後黃金周衝刺。韓國瑜在柯志恩大進場後現身台上致詞，他先是向鄉親打招呼直呼，非常想念大家，緊接著回顧過去他選舉時創造的奇蹟，現場更邀請支持者大聲喊，「陳其邁去接行政院院長。」主辦單位也宣布，現場群眾已破萬人。

今日的造勢活動從下午3點正式舉行，柯志恩約在下午4點40分左右大進場上台，緊接著大咖韓國瑜也登台致詞，主辦單位高呼，現場支持者已突破1萬人。

▲▼前高雄市長韓國瑜替柯志恩造勢大會站台。（圖／記者許展溢攝）



韓國瑜上台後先是感謝高雄的鄉親，直呼真的好久不見、非常想念大家，引來台下韓粉熱情尖叫迎接。他說，今天是最重要黃金周，他來到高雄後，相信民進黨從陳其邁到趙天麟都會豎起耳朵聽聽這個禿頭又要說什麼。

韓國瑜提到，4年前他在這邊選舉時，有好多朋友幫忙，他一面招牌、看板、旗幟都沒有。只有一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，他唯有膽量跟鄉親的愛，以及高雄人期待的改變，創造了第一次奇蹟，這也是他2018年最重要的後盾跟資產。接著韓國瑜也深深一鞠躬感謝鄉親過去的支持，再度引來台下支持者高呼，韓國瑜加油！

韓國瑜說，有一個人時常說他最愛高雄，一生都要貢獻給高雄，就是陳其邁市長，但他一看到這個新聞，就覺得大家應該都要支持陳其邁去接行政院院長，去中央做高雄鄉親的後盾，這樣高雄才會越來越棒。他並引領現場鄉親，他喊陳其邁，台下支持者接著吶喊去接行政院院長，帶領全場進入活動高潮，

▲選前黃金周拚場，柯志恩周日合體藍營四大咖，前高雄市長韓國瑜也將力挺助陣。（圖／翻攝自柯志恩臉書）