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選前衝刺！3萬人集結麻豆　力挺黃偉哲連任繼續拚！

▲台南市長黃偉哲聯合各議員候選人，在麻豆海埔池王府前廣場，舉辦「連任勝選團結大會」，現場湧進超過3萬名台南市民，力挺黃偉哲繼續拚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲聯合各議員候選人，在麻豆海埔池王府前廣場，舉辦「連任勝選團結大會」，現場湧進超過3萬名台南市民，力挺黃偉哲繼續拚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選前倒數6天最後衝刺，台南市長黃偉哲聯合各議員候選人，在麻豆海埔池王府前廣場，舉辦「連任勝選團結大會」，現場湧進超過3萬名台南市民，力挺黃偉哲繼續拚，台南六位立委，郭國文、賴惠員、林宜瑾、林俊憲、王定宇、陳亭妃也都到場支持，展現肯定台南進步的團結氣勢。

▲台南市長黃偉哲聯合各議員候選人，在麻豆海埔池王府前廣場，舉辦「連任勝選團結大會」，現場湧進超過3萬名台南市民，力挺黃偉哲繼續拚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

主持人林宜瑾立委一開始介紹來自「國境之南」的重量來賓，屏東縣長潘孟安親自到場，為黃偉哲與台南的民進黨議員候選人加油打氣。

潘孟安說，台南是台灣的民主聖地與農業首都，決定台南的未來就是決定台灣的未來。潘孟安自述與黃偉哲相處20幾年，知道他是單純認真的人，希望台南人支持黃偉哲繼續拚，讓南高屏與中央連成一線拚建設。

▲台南市長黃偉哲聯合各議員候選人，在麻豆海埔池王府前廣場，舉辦「連任勝選團結大會」，現場湧進超過3萬名台南市民，力挺黃偉哲繼續拚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南老縣長陳唐山也到場相挺，呼籲一定要投給民主進步黨的候選人，讓台南繼續進步，為整個台灣帶來安全與繁榮，更說這場選舉國際都在看，請市民一定要投給100％支持台灣的黃偉哲。

▲台南市長黃偉哲聯合各議員候選人，在麻豆海埔池王府前廣場，舉辦「連任勝選團結大會」，現場湧進超過3萬名台南市民，力挺黃偉哲繼續拚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲在群眾簇擁下進場，上台一開始就感謝大曾文區鄉親的支持，這四年台南的工商業進步，全市營業額1年增加4千億，尤其麻豆工業區落成與治水改善，很多企業都爭先要來進駐。黃偉哲強調，自己相信台南、看好台南，所以將一生熱情奉獻給台南。

▲台南市長黃偉哲聯合各議員候選人，在麻豆海埔池王府前廣場，舉辦「連任勝選團結大會」，現場湧進超過3萬名台南市民，力挺黃偉哲繼續拚。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲聯合各議員候選人，在麻豆海埔池王府前廣場，舉辦「連任勝選團結大會」，現場湧進超過3萬名台南市民，力挺黃偉哲繼續拚。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲聯合各議員候選人，在麻豆海埔池王府前廣場，舉辦「連任勝選團結大會」，現場湧進超過3萬名台南市民，力挺黃偉哲繼續拚。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲聯合各議員候選人，在麻豆海埔池王府前廣場，舉辦「連任勝選團結大會」，現場湧進超過3萬名台南市民，力挺黃偉哲繼續拚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲細數台南在防疫、文教、觀光等多項獲得六都第一，並感謝自己身後優秀的市政團隊，因為兩位副市長與各局處首長的努力，台南的市政才能屢創佳績。最後，黃偉哲懇請市民，支持民進黨提名的候選人，讓議員全部當選，里長全壘打，讓台南繼續前進。

▲台南市長黃偉哲聯合各議員候選人，在麻豆海埔池王府前廣場，舉辦「連任勝選團結大會」，現場湧進超過3萬名台南市民，力挺黃偉哲繼續拚。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲聯合各議員候選人，在麻豆海埔池王府前廣場，舉辦「連任勝選團結大會」，現場湧進超過3萬名台南市民，力挺黃偉哲繼續拚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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