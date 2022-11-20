中選會出示公函挨批小動作　她諷：戳破蔣萬安假動作欠我一個感謝

▲針對中選會出示蔣萬安辭職公函，吳思瑤在臉書發文表示「沒有小動作，只有假動作」。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安為衝刺選舉，10日宣布請辭立委，但被質疑過了數日都沒提出辭呈；而中選會19日罕見出示公函，顯示蔣萬安自10起辭去立委職務，16日向立法院遞出離職書。對此，吳思瑤20日在臉書發文表示，國家認證蔣萬安確實拖了六天才正式遞件辭立委，她只是好心提醒要說到做到，「說到這，蔣萬安還欠我一個感謝呢！」

中選會18日宣布，蔣萬安留下的立委遺缺將於明年1月8日投票，再度引發蔣萬安辭職時間點的質疑，而中選會19日罕見出示蔣萬安辭職公函，說明請辭時間點，也被部分人士解讀為動機不單純，「中選會小動作不斷」。

對此，吳思瑤20日就在臉書以「沒有小動作，只有假動作」為題發文表示，中選會依法行政，對外公告蔣萬安正式辭職的時間是11月16日，就讓蔣萬安崩潰了？國家認證蔣萬安確實拖了六天才正式遞件辭立委，蔣萬安的發言人就出來砲轟這是「小動作」，依法行政的公務人員真是無辜。

吳思瑤也提到，明知違反保密條款，不惜傷害國家的信用，也要求政府公布疫苗採購合約的人不就是蔣萬安，公開透明有什麼不好？中選會不是什麼小動作，只不過是戳破了蔣萬安的「假動作」，她也向蔣萬安喊話，「逼你辭立委的，是你們黨內大老千歲爺們，可不是陳時中陣營。決定拿辭立委來救選情，說要破釜沈舟展現決心的，也是你自己」，她只是好心提醒蔣萬安要說到做到而已，否則言而無信，要怎麼選市長？她最後表示「說到這，蔣萬安還欠我一個感謝呢！」