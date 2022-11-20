石舫亘代蔣萬安出席國民黨黃國樑黨員大會　應曉薇直呼感動

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（20日）「超級星期天」首個行程是到文山區木新市場掃街拜票，而他的夫人石舫亘也沒閒著，代表他替台北市議員候選人應曉薇衝刺拉票，讓應直呼「很感動」。

▲石舫亘代表蔣萬安替應曉薇衝刺拉票。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

國民黨黃復興黨部20日上午在國軍英雄館舉行「黃復興黃國樑中正萬華黨部黨員大會」，由作為唯一代表黃復興參戰中正、萬華的議員候選人應曉薇擔任大會主席，並與前立委林郁方在大門迎接石舫亘。

石舫亘會中致詞表示，蔣萬安特別請她今天到場致意，因為蔣萬安過去幾次選舉、踏入政壇後，得到很多現場長輩的支持及一路提攜，所以夫妻倆一路走來，非常感謝。

石舫亘請託，這次選情中，大家可以感覺出來還是非常艱困、緊張，很希望長輩們，持續給蔣萬安最大的鼓勵，當蔣最大後盾。

另外，石舫亘也說，她特別感謝應曉薇，她前幾天到萬華拜票、掃街，應都有到場；她也知道應長期關心弱勢、曾寫信給受刑人，也非常謝謝應了解地方、服務民眾。

應曉薇受訪時則說，她是黃復興黃國樑黨部中正萬華的議員，基本上軍系系統絕對團結力挺蔣萬安，但蔣萬安因為行程太滿，她本來想說沒關係，結果沒想到石舫亘說一定要來，尤其還說黃復興黨員的活動不能有人缺席，「我很感動」。