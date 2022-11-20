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俄羅斯天然氣管道爆炸！　橘紅火球竄天「電廠急斷氣」

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯列寧格勒（Leningradskaya）州長德羅茲登科（Alexander Drozdenko）19日在Telegram發布消息，證實聖彼得堡郊外一條天然氣管道發生了爆炸，並引發大火，不過爆炸發生的原因仍在調查中。

綜合外媒報導，從現場影片可見，爆炸發生後，現場立刻蹦出了巨大的橘紅火球，火勢一發不可收拾，烈焰直衝天際。初步調查顯示，這場爆炸與火災未造成人員傷亡，但當局還在調查爆炸原因。

▲▼聖彼得堡天然氣管道爆炸引發大火。（圖／翻攝自推特）

▲聖彼得堡天然氣管道爆炸引發大火。（圖／翻攝自推特）

俄媒並未在報導中提及這場意外是人為蓄意破壞，而俄羅斯緊急情況部則認為，爆炸很可能是管道故障出現減壓所致。當局目前已進一步減壓，以便滅火行動順利進行，而當地的電廠則被暫時「斷氣」，改用燃油以確保供暖不被間斷。

德羅茲登科也指出，「消防與急救人員正積極撲滅伯爾加多夫卡（Berngardovka）和科瓦列沃（Kovalevo）之間因天然氣管道減壓引起的火災，不過這場意外不會對居民構成威脅，火勢也不會蔓延到住宅區。」

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