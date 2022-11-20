警處理車禍見「毒犯機車」！借車男急開車廂自清　一包白白的慘了

記者張君豪／新北報導

汐止區茄興街茄興公園前15日下午4時許發生一起車禍交通事故，轄區汐止長安所警員到場，發現2部普通重機車碰撞倒地。員警在處理過程中，發現其中一部機車車主屬毒品通緝犯，雖然在場駕駛並非車主本人，但該機車置物箱內有一包安非他命，黃姓男駕駛當場遭員警移送法辦。

▲黃男騎機車發生車禍，警方卻在他機車置物箱內發現一包安毒，將他帶回送辦。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

汐止警方表示、黃男（34歲）騎乘普重機車，當天下午行經汐止區茄興路茄興公園前，不慎與對向騎乘普重機的羅男（59歲）發生碰撞，長安所巡邏警員獲報前往現場處理。

警方本以為是場單純的交通事故，但在場資深巡佐看到黃男所騎乘的機車車牌號碼，立刻認出是轄內一名毒品通緝犯擁有的代步工具，經警詢問後，黃男當場向警方表示，車是向一位認識幾個月的朋友所借，拿來當上下班的交通工具，目前使用僅兩週，但坦承友人不知去向。

黃男為證明自己清白，急急忙忙自行打開機車置物箱讓警方檢查，警員卻在機車置物箱內發現二級毒品安非他命1包，毛重約0.34克，黃男當場嚇一大跳，直呼「真是被朋友害慘了！」警方查扣毒品並並將黃嫌帶回，全案依《毒品危害防制條例移》送士林地檢署偵辦。

【相關新聞】

►獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」 至少百人入鏡全挫咧等

► 育成高中驚見「黑衣人」堵校門！女同學IG大戰 媽找人接她下課

►天道盟議員候選人狗籠關富商！競總如軍火庫 這些人都成俎上肉

