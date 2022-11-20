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社會 社會焦點 保障人權

83歲翁跌落3米深溝！泡26小時險失溫　警消出動空拍機救援

記者陳宏瑞／高雄報導

岡山分局燕巢分駐所日前接獲報案，陳姓阿公（83歲）18日下午2時許騎腳踏車外出後，就失去聯繫，由於阿公年過8旬且身體狀況不佳，家屬心急如焚，員警接獲報案後，立即和消防局人員出動大批人力到老翁失蹤附近產業道路搜尋，最後在一處3米深的大排水溝內，發現泡在水中瑟瑟發抖的阿公，所幸雖然有輕微失溫，但送醫救治後沒有大礙。

▲▼岡山老翁失蹤 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲8旬老翁摔落3米深溝受困。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼岡山老翁失蹤 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警、消合力將老翁救出。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方接獲家屬的報案後，燕巢所所長余榮欽就率巡邏、備勤人員分組至瓊林地區產業道路以及周遭持續搜尋，並調閱沿線監視器，尋找阿公行蹤。

▲▼岡山老翁受困 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警、消合力將老翁救出。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經過員警徹夜搜尋、調閱影像，在19日終於發現阿公騎車經過瓊林跨越橋下，由於附近有大量溝渠、樹叢等險惡環境，於是便立刻通報調度各所警力及消防人員，擴大搜尋。

▲▼岡山老翁失蹤 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲老翁送醫後幸無大礙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

搜救人員循可能方向，在一處高低差近3米的大排水溝內，先發現阿公的腳踏車，由於失聯時間已將近1天1夜，若阿公受困於此，恐因失溫衍生憾事，於是燕巢消防隊出動空拍機及搜救犬，並在周遭近千畝的果園內徒步搜尋；過程中，因地形崎嶇不平，導致員警滾落擦傷，但仍持續搜救。

▲▼岡山老翁失蹤 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲員警在搜救過程中受傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

終於在經過長達19小時的搜索，終於在排水道下游處，發現泡在水中發抖的阿公，這時離他失聯已經26小時，員警立刻呼叫消防隊進行緊急救助，將阿公從3米高的排水道中救援上岸，送往醫院進行治療。所幸除了輕微失溫外，生命體徵及意識都還算正常，一旁的家屬見阿公平安獲救，喜極而泣，連連感謝警方不辭辛勞的搜索行動。

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