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屏鵝公路種樹百里淪「爛路百里」　台電選前調近500人趕工降民怨

▲台電完成地下電纜線工程 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲台電趕工完成地下電纜線工程 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏鵝公路「種樹百里2.0」工程變「塞車百里、爛路百里」，被用路人酸爆；台電公司昨(19)日發布新聞表示，經台電動員全台自有工班將近500人支援，地下纜線改接完成；而所有工程也將在選前一周完成9成工程，以降低民怨，但民眾是否領情，26日投開日票就會揭曉。

▲台電完成地下電纜線工程 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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▲台電完成地下電纜線工程 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

種樹百里從高屏大橋到鵝鑾鼻，總長112公里，行政院於7月起投入48.8億元經費著手進行，其中42億元是桿線地下化，6.8億是改善全線植栽，原定明年1月15日完工

但開始施作就遇暑假旅遊旺季，屏鵝公路及台1線封路施工，讓用路人塞在車陣中，抱怨連連；塵沙漫天，沿路商家及民眾更是叫苦連天；而路面回填道路，更是草率，高低落差相當大，宛如貼狗皮膏藥，導致汽車避震器震壞、騎士摔傷、汽車底盤擦傷、刺破輪胎，老人被遭撞死，連屏東縣長潘孟安曾在議會答覆議員黃明賢質詢時表示，「像坐雲霄飛車」，民怨沖天。

公路總局為降低民怨，日夜趕工，縮短工期，並宣布有車損者可聲請國賠，以減少民怨衝擊；台電公司昨19日發佈新聞指動員全台自有工班將近5百人支援，不到半年時間佈放逾百公里高、低壓電纜，裝設開關、變壓器設備逾千具，完成地下纜線改接完成；後續更將拆除2千支電桿，能夠成功完成這項艱鉅任務，更再度證明穩定供電與良好路容景觀可以並存。

公路總局第三工程處表示，目前受理4件申請國賠案件；未如預期的多；但其實多數愛車受損其實是國賠道路麻煩，又要花費很長時間，為了省事，才未提出申請。

民進黨屏東縣長候選人周春米擔心影響選情，先前與立院交通委員會屏東考察並到三工處了解。

國民黨縣長候選人蘇清泉表示，工程施工期間，曾挖斷管線，導致3萬多戶停水，另有超過4800件車損，還有施工波及營運的店家；他承諾，一旦當選屏東縣長，將立刻成立專案小組，統計並且協助申請國賠。

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