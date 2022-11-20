艙門前被質疑喝酒「遭土航丟包」！他噴8萬才回台　後續更慘　

▲黃男爆料遭土航誣賴喝酒，不給搭飛機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名黃姓男子7月本要從伊斯坦堡搭土耳其航空的紅眼班機回台，登機時卻遭空服員質疑「是不是喝酒？」被攔在機艙門口，之後更受騙離開空橋，只能眼睜睜看著班機飛走。他後來只能到處轉機，2天內錯過6航班、轉了4次機，慘噴8萬元才到家。回台後，他氣得向交通部民航局投訴，但過了快4個月，土航不認疏失，也拒絕給予任何賠償，讓黃男憤怒曝光後續，呼籲其他人千萬不要搭土航。

黃男9月時曾發文爆料，說自己提前3小時就報到好，卻在登機時被攔下，無論怎麼解釋真的沒喝酒都遭無視，之後還被騙下空橋酒測。誇張的是，黃男不僅被空服員哄騙，地勤人員、土航櫃台也沒打算幫他處理，當地警察還一下說有酒測機、一下又說沒有，請他到醫院酒測，可當時是凌晨3點，可以說是莫名其妙就遭放生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事隔近4個月，黃男今（20）日在臉書「●【爆料公社】●」曝光後續，開頭就氣憤直呼，「簡單說就是，搭土航，欺騙你、機位超賣、誣賴你喝酒的熟練一條龍方法趕下飛機做法，土航都會讓你體驗到」，認為土航是因為超賣，他才會被騙下飛機、不讓登機，「如果不希望你的旅程出現問題，請不要搭乘。他們會在沒有任何證據的情況下，咬死說是你的錯，拒絕給予任何賠償。」

黃男表示，他回台後有寄信向土航控訴此事，也找了台灣分公司，「官方信件的回覆，毫無意外的是得到說，他們『相信』地勤人員不會犯錯，一定是我自己的問題。」於是他找上台灣民航局協助辦理，「無奈民航局也表示，他們只能勸導，沒有任何實際的權力。」而向土耳其駐台辦事處求助，也只被冷回「無法幫助你」。

▲土航回覆讓黃男無法接受。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO相當無助，「只能等消保官這邊，看看有沒有任何方法來幫助我；而目前請航空爭議處理公司AIRHELP控告，也還在處理中，而哥本哈根民航局說明，必須要等180天後他們才能處理。我想或許也就是因為這樣，他們才可以如此有恃無恐的撒謊推託吧？」

最後黃男說，從前自己相信旅客會受到法律保障，但遇到這件事後，他再也不敢到遙遠國家旅行，害怕旅途不成行，「即使都順利通過登機長廊，他們仍然可以因為超賣等理由，在門口用各種理由誣賴你，不讓你登機回家。」

貼文引發網友紛紛議論，「下次遇到這種情形，要記得先錄影了」、「台灣航線小到不能再小，TK根本不在乎，而且事情過了很快就被忘了」、「台灣要深入歐洲國家，幾乎要靠TK跟EK，票價便宜點又多，剛才隨便Google一下，他們阿拉伯國家對酒的規定都很嚴格，希望大家在討論之餘要小心」、「看了超多次土耳其航空的這類事蹟了，真的很誇張。」