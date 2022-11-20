　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

艙門前被質疑喝酒「遭土航丟包」！他噴8萬才回台　後續更慘　

▲東歐立陶宛捐贈台灣2萬AZ劑疫苗，31日上午約10點34分由土耳其航空貨機運送抵達桃園國際機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲黃男爆料遭土航誣賴喝酒，不給搭飛機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名黃姓男子7月本要從伊斯坦堡搭土耳其航空的紅眼班機回台，登機時卻遭空服員質疑「是不是喝酒？」被攔在機艙門口，之後更受騙離開空橋，只能眼睜睜看著班機飛走。他後來只能到處轉機，2天內錯過6航班、轉了4次機，慘噴8萬元才到家。回台後，他氣得向交通部民航局投訴，但過了快4個月，土航不認疏失，也拒絕給予任何賠償，讓黃男憤怒曝光後續，呼籲其他人千萬不要搭土航。

黃男9月時曾發文爆料，說自己提前3小時就報到好，卻在登機時被攔下，無論怎麼解釋真的沒喝酒都遭無視，之後還被騙下空橋酒測。誇張的是，黃男不僅被空服員哄騙，地勤人員、土航櫃台也沒打算幫他處理，當地警察還一下說有酒測機、一下又說沒有，請他到醫院酒測，可當時是凌晨3點，可以說是莫名其妙就遭放生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事隔近4個月，黃男今（20）日在臉書「●【爆料公社】●」曝光後續，開頭就氣憤直呼，「簡單說就是，搭土航，欺騙你、機位超賣、誣賴你喝酒的熟練一條龍方法趕下飛機做法，土航都會讓你體驗到」，認為土航是因為超賣，他才會被騙下飛機、不讓登機，「如果不希望你的旅程出現問題，請不要搭乘。他們會在沒有任何證據的情況下，咬死說是你的錯，拒絕給予任何賠償。」

黃男表示，他回台後有寄信向土航控訴此事，也找了台灣分公司，「官方信件的回覆，毫無意外的是得到說，他們『相信』地勤人員不會犯錯，一定是我自己的問題。」於是他找上台灣民航局協助辦理，「無奈民航局也表示，他們只能勸導，沒有任何實際的權力。」而向土耳其駐台辦事處求助，也只被冷回「無法幫助你」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲土航回覆讓黃男無法接受。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO相當無助，「只能等消保官這邊，看看有沒有任何方法來幫助我；而目前請航空爭議處理公司AIRHELP控告，也還在處理中，而哥本哈根民航局說明，必須要等180天後他們才能處理。我想或許也就是因為這樣，他們才可以如此有恃無恐的撒謊推託吧？」

最後黃男說，從前自己相信旅客會受到法律保障，但遇到這件事後，他再也不敢到遙遠國家旅行，害怕旅途不成行，「即使都順利通過登機長廊，他們仍然可以因為超賣等理由，在門口用各種理由誣賴你，不讓你登機回家。」

貼文引發網友紛紛議論，「下次遇到這種情形，要記得先錄影了」、「台灣航線小到不能再小，TK根本不在乎，而且事情過了很快就被忘了」、「台灣要深入歐洲國家，幾乎要靠TK跟EK，票價便宜點又多，剛才隨便Google一下，他們阿拉伯國家對酒的規定都很嚴格，希望大家在討論之餘要小心」、「看了超多次土耳其航空的這類事蹟了，真的很誇張。」

►「舒酸定專業抗敏護齦牙膏100gX8入＋贈TESCOM吹風機」超優惠價！

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
曾格爾爆出手了！美女律師突PO「對不起大家」　12hrs神反
朱軒洋「臭臉領獎」失禮被狂罵！　首吐真實心聲
金馬獎最大遺珠是誰？　鄉民見「這部女主角落馬」嘆可惜
本來很討厭林襄！　網友翻出「2張照片」大改觀
艙門前被質疑喝酒「禁止上機」！他噴8萬回台　後續更慘
世足「球迷村」超落漆畫面曝！貨櫃屋一晚7千　今開幕還未完工

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

胡小姐報姓氏「正確說法」尷尬了！　爸一聽搖頭：沒人這樣講

金馬獎最大遺珠是誰？鄉民見「這部女主角落馬」嘆可惜：國片新標竿

本來很討厭林襄！網友翻出「2張照片」大改觀：是暖心的人

艙門前被質疑喝酒「遭土航丟包」！他噴8萬才回台　後續更慘　

倒數41天！4星座願望必定實現　笑到2023

林襄被嗆「看到妳會想抽菸想吐」　女神一句話神反擊！3.7萬人朝聖

前男友扶正小三寄喜帖！她怒「新娘奪走我的幸福」　抵婚宴1招報復

「2023技職教育年度代表字」票選　萬元住宿券等你抽

快訊／大力搖！9:49規模5.1地震　最大震度3級

快訊／09：49規模5.1地震！　最大震度3級

謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊

大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

女孩比賽起步摔倒墊底 拚命狂追變第2神逆轉！

柯基見泥巴坑嗨翻狂滾 半身黑嚕嚕主人看傻眼

貓突躲底盤...拖到保養廠救出　車主暖收編：我決定養牠了！

朱軒洋奪金馬男配「感言只花22秒」　謝謝「跟我相關的人」：沒有你就沒有我

魔獸5助攻無用半場落後21分　賽前合照疑不耐「直接閃人」

前強辯主唱慘到零收入 「為了活下去」改開計程車

團團離世貓熊館湧人潮　粉絲淚「沒料到這麼快」

胡小姐報姓氏「正確說法」尷尬了！　爸一聽搖頭：沒人這樣講

金馬獎最大遺珠是誰？鄉民見「這部女主角落馬」嘆可惜：國片新標竿

本來很討厭林襄！網友翻出「2張照片」大改觀：是暖心的人

艙門前被質疑喝酒「遭土航丟包」！他噴8萬才回台　後續更慘　

倒數41天！4星座願望必定實現　笑到2023

林襄被嗆「看到妳會想抽菸想吐」　女神一句話神反擊！3.7萬人朝聖

前男友扶正小三寄喜帖！她怒「新娘奪走我的幸福」　抵婚宴1招報復

「2023技職教育年度代表字」票選　萬元住宿券等你抽

快訊／大力搖！9:49規模5.1地震　最大震度3級

快訊／09：49規模5.1地震！　最大震度3級

團團走了「蔡英文至今未出聲」　他痛批：意識形態把人性淹沒

九合一懶人包／投票日有哪些禁止事項？　誤觸最高罰500萬

胡小姐報姓氏「正確說法」尷尬了！　爸一聽搖頭：沒人這樣講

台中女藥頭院內養3土狗當守衛！　警準備「酥炸大雞腿」攻堅

霍華德來台10天遇規模5.1地震　網驚：會不會嚇走魔獸？

暴風雪侵襲紐約州西部　積雪最高達196公分

砲校聯外道路延伸關廟北新街、新仁橋改建完工　黃偉哲謝土

林襄表演突吹狂風「崩壞畫面全被拍」！認1部位加工過　2年前對比照曝

控劉心語用「最美魚販」頭銜！AV導演圤智雨求償30萬　法院判決出爐

米奇、米妮來了！最新「迪士尼冰淇淋杯」超Q　還有立體造型火鍋

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

快訊／國家警報響了！　全台有感地震

09:49發生規模5.1地震　最大震度3級

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

今雨區擴大　「全台連下4天」時間曝

好天氣沒了！雨彈轟炸全台4天　投票日「2地雨最猛烈」

女老闆每月4.5萬包養男友！她見露骨內容心寒

婚宴前調查「0人參加」！準新娘崩潰

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

快訊／9:50有感地震　台北有感搖晃

家族「唯一男孫」！公婆「顧慮大嫂」冷漠不關心

「現做紅豆餅」他逛超商嚇歪　店員崩潰吐心聲

今高溫34℃　明起變天1區有雨

「孔子是歷史上的＿？」男童答案笑瘋萬人

妹子想面試採購！過來人點關鍵

更多熱門

相關新聞

阿姨捲髮照讓4萬人驚呆：空氣感蒲公英燙

阿姨捲髮照讓4萬人驚呆：空氣感蒲公英燙

許多長輩喜歡將頭髮燙捲，除了好整理外也較好看，不過就有網友貼出一張阿姨的背影照，只見阿姨的頭髮所有的髮絲都往外站立，超級蓬，髮絲跟髮絲之間還有空隙，遠看就像是蒲公英，貼文吸引超過4萬名網友朝聖，「這巧手不入國際造型師名人堂真的說不過去」。

「孔子是歷史上的＿？」男童答案笑瘋萬人

「孔子是歷史上的＿？」男童答案笑瘋萬人

沒人行道！他沿路邊走「右轉進騎樓」秒吃紅

沒人行道！他沿路邊走「右轉進騎樓」秒吃紅

他自備1物吃餃子　完食照獲1.2萬讚

他自備1物吃餃子　完食照獲1.2萬讚

三重疏洪道限速30！他超速16公里吃紅單氣炸

三重疏洪道限速30！他超速16公里吃紅單氣炸

關鍵字：

土耳其航空飛機出國航班土航酒測登機爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報響了！　全台有感地震

朱軒洋臭臉領獎！「從黃秋生手中抽走獎座」網罵爆

賈靜雯裸露戰袍難駕馭「炸肉災難照瘋傳」！

周湯豪「白色大尺碼bra」突飛上台！

22歲男逃兵飛美國　15年不回台代價曝光

魔獸首戰「孫生女友掉半球」全被拍！

爬山遇「白鳳凰」振翅　真實身分曝

人夫送奶纏上女店員　正宮聽鹹濕對話氣炸

賈靜雯罕見「穿超辣」正面上下都露

即／台南驚傳雙屍命案　男女手腳遭綁亡

09:49發生規模5.1地震　最大震度3級

謝盈萱突轉身「我不能再講了」網嚇瘋

PLG今兩場幾乎都滿場但人數少一半

李妍瑾認了分手AV導演圤智雨！

孫生被爆「沒辦法跟女友做愛」！

更多

最夯影音

更多
謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊

謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊
大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

女孩比賽起步摔倒墊底 拚命狂追變第2神逆轉！

女孩比賽起步摔倒墊底 拚命狂追變第2神逆轉！

柯基見泥巴坑嗨翻狂滾 半身黑嚕嚕主人看傻眼

柯基見泥巴坑嗨翻狂滾 半身黑嚕嚕主人看傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面