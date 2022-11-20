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大陸 大陸焦點 特派現場

直擊！客人吃一半被請出去　北京呼籲「周末宅在家」逐步暫停堂食

記者任以芳／北京報導

北京、廣州、濟南等多地陸續發出倡導通知，要求市民「這個週末『靜』下來。」北京朝陽區商場今（19）日人潮明顯少一半，《東森新媒體ETtoday》記者直擊採訪發現，東城區新世界商圈呈現「半靜默」狀態，店家下午3點半無預警告知客人禁止食堂，不少人一臉錯誤被「請出去」，部分商家等顧客用餐完後半關大門，只能做外賣生意，消費人潮更加蕭條。

大陸多地發生疫情，首都北京市每天新增上百名確診者， 截至昨19日0時至15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者395例，其中，隔離觀察人員339例、社會面篩查人員56例，警報線逐漸上升。

▲▼ 北京商場、街邊店逐步暫停堂食 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京商場、街邊店逐步暫停堂食 。（圖／記者任以芳攝）

▲店員勸離顧客離開，不到十分鐘店內客人全撤光幾乎沒人 。（圖／記者任以芳攝）

北京朝陽區率先從18日起呼籲市民「宅」家過周末，《東森新媒體ETtoday》記者昨19日走訪東城區新世界商圈也跟進，周圍街邊店大約下午3點半後突然有大量顧客離開。

據店員解釋，「下午3點多無預警收到政府電話通知『立即』關閉堂食，禁止內用飲食，外賣、自提消費不受影響。」

▼ 北京街邊店逐步暫停堂食 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京商場、街邊店逐步暫停堂食 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京商場、街邊店逐步暫停堂食 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京商場街邊店只能外賣、打包 。（圖／記者任以芳攝）

不少店家陸續貼出「禁止內用」的提醒公告，下逐客令趕人，稍微友善店家讓顧客吃完再離開，但只出不進，半關閉大門做臨時外賣桌，有經驗店家把外賣架拖到門口，清空店內座位，不到四點整條商圈人潮更少，完全沒有週末消費熱潮。

許多顧客攜家帶眷享受下午茶時光，聽到無法堂食，一臉錯愕。消息來得非常突然，北京市民走出店外也很無奈的說，「臨時通知，說吃完趕緊走，哀！沒辦法。」

大陸疫情邁入第三年，北京疫情多次反反覆覆，這次感覺來勢洶洶，一直倡導靜默在家，甚至通知各公司行號安排員兩點一線或居家辦公，減少人員流動，各地核酸檢測站排隊人潮更多了。

▲▼ 北京商場、街邊店逐步暫停堂食 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國家藥監局通知國產阿茲夫定不允許線上線下零售。（圖／記者任以芳攝）

原本外界期盼大陸防疫工作20條措施公布後，相關政策逐步調整，沒想到越抓越嚴格。其中，大陸國產新冠口服藥阿茲夫定片也被下架處理，大陸國家藥監局通知阿茲夫定不允許線上線下零售，如有賣出，把銷售記錄報市局。

記者實際上電商藥局搜索，已經找不到新冠口服藥阿茲夫定片，蓮花清瘟還是有線上供應。北京市民吳小姐受訪時卻說，聽到網路可以買常備藥，立刻訂購，結果竟然接到疫調電話，要求三天兩檢排除感染疑慮。

北京市這次防疫保衛戰，碰上秋冬流感季節，不完全統計發現，近日，北京東城區、朝陽區、順義區3區相繼有10個購物中心1個酒店發佈餐廳暫停堂食服務通知，民眾還是可以逛街買東西，規定不能內用任何餐飲，包括街邊小吃店陸續跟進只能外賣或打包。

▼ 北京大約有時間商場禁止堂食，顧客只逛街不能吃飯，商家好不容易盼來週年慶更冷清。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京商場、街邊店逐步暫停堂食 。（圖／記者任以芳攝）

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