中正萬華競爭激烈人人喊搶救！應曉薇寫公開信給市民「求救」

▲選戰進入倒數階段，應曉薇寫公開信給中正、萬華市民「求救」。（圖／應曉薇辦公室提供）



政治中心／綜合報導

九合一大選進入倒數階段，台北市議員第5選區（中正、萬華）選8席但高達18人參選，競爭相當激烈，台北市議員應曉薇指出，國民黨黨內責任里的分配就少人一半，同志們人人喊「搶救」，她今天緊急寫公開信向外界求救。

在信中，應曉薇提到「三屆議員以來俯仰之間問心無愧，時時刻刻都在為選民付出，也從未為自己的政治利益趨炎附勢、辱黨退黨。感性謝謝韓國瑜看到他的認真和委屈，主動幫忙錄音、站台以實際行動鼓勵與支持曉薇」，另外，也提及與蔣萬安相互扶持拼勝選的點滴。



應曉薇表示，從事政治工作以來，自己始終堅持做對的事，非到了選舉才砸大錢、搞動員，「最不支持候選人亂按門鈴拜票的行為」，選舉最後階段只希望選民也能理性檢視候選人政績，並自豪三屆議員以來和學者、專家制定兩項自治條例，也是二十年來在議會有制訂自治條例的在地議員，包括這次選舉自己的重要政績「臺北市重陽敬老禮金致送自治條例」，回想當時找律師擬定草案並邀集黨團參與，感謝最後得到各政黨多數議員共同支持，才得以成功恢復敬老金。



應曉薇說在疫情爆發萬華被指稱「疫情破口」，整個萬華百業蕭條下傾全力推動商家參與「希望餐」活動，至今發行五萬份餐點幫了商家也幫了弱勢，疫情期間醫護人員前仆後繼對抗疫情，應曉薇天天送餐、協助染疫市民送醫、率先為醫院捐出「防疫神器」「快篩站」， 她說自己再努力但只會「默默做」的個性的確在面對選舉時很吃虧，中正萬華競爭激烈同志們人人喊「搶救」，她只能寫公開信直接喊「求救」了。