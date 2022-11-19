黃金周重兵集結！民進黨三巨頭台中站台蔡其昌　太原夜市湧2萬人

▲台中市長民進黨候選人蔡其昌今晚在北屯造勢，競總表示現場已滿場達2萬人。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

選前超級星期六！綠營重兵集結中台灣，綠營三大咖總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌今天到台中為綠營候選人蔡其昌站台，地點選在現任市長盧秀燕基本盤穩固的北屯區，現場湧入2萬名支持群眾。

蔡英文頻頻南下為蔡其昌造勢，蔡其昌上午受訪表示，就是希望台中能夠選出一個能夠跟中央合作的市長，能夠帶領台中繼續往前的市長，這些年來市長盧秀燕跟中央都是處在對抗的關係，在很多的重大建設上她並不積極與中央合作，台中很多的大建設都因此延宕，最明顯的就是台中的捷運跟很對交通的建設、會展中心，這些都歷歷在目，一個選擇跟中央對抗的市長，不能帶給台中幸福，不能讓台中的大建設一一來完成。

對於盧秀燕誓言要打破連任魔咒，蔡其昌上午也回應，自己不清楚什麼魔咒，不會刻意去強調這些東西，相信市民會認真的選擇一個好的市長，會用行動展現自己的認真與誠意，900場的演講、走遍台中每一個市場、握遍每一位選民的手，任何一個候選人，如果在選戰中沒辦法展現自己認真的態度，那當選之後要認真也是很困難的，所以蔡其昌要展現的是自己的精神、意志、認真與誠意。