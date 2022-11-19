　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁大旗美造勢萬人瘋狂！　他嗨喊：高雄有難，我就是那個男人

▲▼高雄市長陳其邁選前黃金周大旗美造勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲力拼競選連任的高雄市長陳其邁選前最後黃金周行程滿檔，下午舉行大旗美造勢暨客家與原住⺠後援會成立大會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選前最後黃金周！力拼競選連任的高雄市長陳其邁今（19）日行程滿檔，除了一早前往十全果菜市場拜票，下午也舉行大旗美造勢暨客家與原住⺠後援會成立大會，現場湧入眾多支持者，主辦單位也宣布人數接近1萬人。他在台上回顧因88風災與原鄉結緣，細數上任後和東九區的農民、客庄鄉親、原住民互動，強調「我就是辣個男人，從來沒有離開」！

陳其邁大旗美造勢暨客家原住民後援會下午在旗山體育場盛大登場，現場湧入近萬名高雄東九區的居民、客家鄉親，這也是民進黨造勢第一次見到為數近千的原住民到場支持。除了在體育場中央位置上的支持者，周邊樹蔭下建物旁蔭涼處也可以看到支持者聚集，現場旗海汽笛聲飄揚。

▲▼高雄市長陳其邁選前黃金周大旗美造勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁大旗美造勢活動現場，湧入眾多支持者。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁選前黃金周大旗美造勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲旗山造勢現場融入客家、原民元素，原鄉支持者還自製帶有原民風格的「祖邁」旗幟，現場宛如盛大嘉年華般，熱鬧非凡。

原民立委伍麗華稱讚陳其邁是有史以來最愛原住民、最愛往山上跑的市長，去年風災導致原鄉要到明霸克露橋斷橋，陳其邁為此一個月就上山8次；此外原鄉區每一個里的頭目、青年會，陳其邁都一一拜訪過；延宕10年的茂林溫泉在陳其邁協助下，上個月已經正式啟用；各族的祭儀場、聚會所和活動，陳其邁也都鼎力支持，伍麗華說這是高雄原鄉有史以來第一次為民進黨籍市長成立後援會，他們要在這次把票投給把原民當成家人的陳其邁市長。

型農代表羅條原感謝陳其邁上任後，親自選定高雄市中心的精華地段凹仔底，開辦南台灣最大假日農市神農市集，到現在每到市集開辦，攤位總是在第一時間就被農友搶光，讓型農不用遠赴台北就能有舒適、寬闊的場域來販售辛苦結晶；他提到每每遇到天災都能在第一時間看到陳其邁上山關心，協助農民度過難關，陳其邁也輔導農民做智慧轉型，提升整體經濟效益。

▲▼高雄市長陳其邁選前黃金周大旗美造勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼狂熱的支持者讓陳其邁走了5分鐘才從人群中成功走到台上。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁選前黃金周大旗美造勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁進場時，熱情的客庄民眾、原鄉族人，紛紛湧到中央走道和陳其邁握手互動，狂熱的支持者讓陳其邁走了5分鐘才從人群中成功走到台上。他回首13年前的八八風災，自己和一群朋友開車入山運送物資，當時橋斷路垮，自己途中經過甲仙吃到民眾提供的泡麵，那溫暖的滋味至今在他心頭「高雄有難時，我就是辣個男人，一直在這裡從來沒有離開！」

對於有人說客家、原鄉過去都藍的，陳其邁說「施政哪有在分族群？做事哪有在分黨派？」他做事就是拚盡全力完成，「不是到了選舉才開酸、嫌東嫌西，只有建設、開工才能解決問題！」

▲▼高雄市長陳其邁選前黃金周大旗美造勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁說，「高雄有難時，我就是辣個男人，一直在這裡從來沒有離開！」（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁選前黃金周大旗美造勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄東九區農產豐饒，陳其邁在行政院擔任副院長時，與高雄立委合作推動農民四大福利，上任後更是每年投入12億來挹注四大福利照顧高雄農友；他也建置美濃農會雜糧中心與未來超市、六龜農會蔬果理貨集貨包裝場、杉林內門農會推廣空間等等；同時全力協助農民爭取到中央冷練補助近4億元，全面提升高雄農產品保鮮、保值。

陳其邁鼓勵青年返鄉，投入農發基金、青創補助，推動智慧農業，有高雄青年返鄉從農成為全國最大的香蕉外銷商，最大的外銷水蓮專業廠、南台灣最具規模的全冷鏈結切集貨場都在高雄。陳其邁在高雄東九區入口的旗山建置旗糖創新博覽園區，園區內農產展售、農產加工、農創體驗，串聯起大旗美地區的休閒觀光。

►「舒酸定專業抗敏護齦牙膏100gX8入＋贈TESCOM吹風機」超優惠價！

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
金馬／紅毯主持人突忘詞！　訪問卡住超尷尬
金馬／柯震東帥炸紅毯　領「3人組男神團」顏值爆表
金馬／陳柏霖「絲絨冬裝」包緊緊　帥走紅毯：我熱爆
金馬／《鳥來伯》十三姨頂「激短綠髮」亮相　網：認不出來
金馬／小薰走階梯腳滑　75歲嬤秒救援：怎麼是妳跌倒
金馬／謝盈萱超怕走光護胸！紅毯踩到裙襬不喊「FXXK」
金馬／女星「中門大開」氣質爆表！起底曾演過《俗女2》
好天氣沒了！雨彈轟炸全台4天　投票日「2地雨最猛烈」
金馬／謝盈萱群擺「卡住紅毯」！　尷尬停原地待救援
快訊／魔獸半場11分7籃板5助攻無用　雲豹慘落後21分
金馬／楊千霈「全身透視裙」曲線被看光！
獨／男攀「谷關七雄」馬崙山　愛妻面前倒下不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯志恩市場掃街大豐收　民眾攤商熱情擋不住

北市5選區／郭昭巖「陷入非常危機」、吳沛憶「創造西門町新高度」

不滿哥哥被殺兇手不起訴！跪求蔡英文主持公道　男遭維安架離

朱立倫力挺雲林縣長張麗善　「20鄉鎮願景親履巡迴」口湖上場

詹江村連續多天爆料農地炒作　指控傾倒廢棄物「變更地目」

陳其邁大旗美造勢萬人瘋狂！　他嗨喊：高雄有難，我就是那個男人

新北第5選區政見懶人包1／林國春喊反廢死　劉美芳推教育普及化

「就怕不識貨」南下力挺林耕仁　韓國瑜：下架民進黨唯一人選

陳時中因擋幾十億財路仇恨值高？　蔣萬安嗆：浪費公帑才是主因

遭柯文哲批表演議員　王世堅嗆「莫名其妙」：老闆來了夥計閉嘴

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

《想見你》超前導預告

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

男幫繼女換尿布狂乾嘔　受視覺＋嗅覺雙重折磨

珉豪熱血參戰《全員逃走中》　飆速狂奔3度甩掉獵人

真MVP？妹子打擊出去沒見球　球直落K中頭「咚聲」超清脆

柯志恩市場掃街大豐收　民眾攤商熱情擋不住

北市5選區／郭昭巖「陷入非常危機」、吳沛憶「創造西門町新高度」

不滿哥哥被殺兇手不起訴！跪求蔡英文主持公道　男遭維安架離

朱立倫力挺雲林縣長張麗善　「20鄉鎮願景親履巡迴」口湖上場

詹江村連續多天爆料農地炒作　指控傾倒廢棄物「變更地目」

陳其邁大旗美造勢萬人瘋狂！　他嗨喊：高雄有難，我就是那個男人

新北第5選區政見懶人包1／林國春喊反廢死　劉美芳推教育普及化

「就怕不識貨」南下力挺林耕仁　韓國瑜：下架民進黨唯一人選

陳時中因擋幾十億財路仇恨值高？　蔣萬安嗆：浪費公帑才是主因

遭柯文哲批表演議員　王世堅嗆「莫名其妙」：老闆來了夥計閉嘴

中信盃黑豹旗／敲麗山唯一安打　朱祐頤喜歡樂天女孩孟潔有原因

金馬獎／吳念軒主持一半突「忘詞」！　訪問卡住超尷尬…緊急換題目

柯志恩市場掃街大豐收　民眾攤商熱情擋不住

金馬獎／柯震東升導演帥炸紅毯　領「3人組男神團」進廣告！顏值爆表

「原聲風情。維也納歌劇」音樂會　皇家歌手聯手原民小朋友獻藝

金馬獎／李安將驚喜現身典禮？　李淳神秘1句話給答案　

北市5選區／郭昭巖「陷入非常危機」、吳沛憶「創造西門町新高度」

金馬獎／不用翻譯！楊千霈訪港導演「流利粵語」網推爆

金馬獎／陳柏霖「絲絨冬裝」包緊緊　帥走紅毯：我熱爆！

不滿哥哥被殺兇手不起訴！跪求蔡英文主持公道　男遭維安架離

大門牙咬不停！三鼠狂嗑橘子　網：這畫面有魔性會上癮...

政治熱門新聞

陳時中賣高雄第一豪宅！房仲曝不少醫生想買

「史上第1」候選人選前7天被教召

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

快訊／「向團團珍重再見」　柯文哲悼：謝謝牠陪台灣人成長歡笑

候選人選前7天教召　今成功嶺報到

柯文哲最愛王世堅這禮物　自曝背後原因

徐定禎：執政黨糟的話，還有選舉嗎？

柯文哲：王世堅在民進黨日子不久了

徐巧芯曬出1角度！他驚喊「果然鄧麗君」

甜美歌手不當老闆了　脫下高跟鞋拚選戰

吳萼洋曝「升級版蜂蜜檸檬」配方　半年後有驚人發現

吳佩芸私密影片遭散布！網怒：選舉卑劣手段

賣高雄豪宅大賺？陳時中競總駁斥

更多熱門

相關新聞

林國春喊反廢死　劉美芳推教育普及化

林國春喊反廢死　劉美芳推教育普及化

九合一選舉將至，新北第5選區一共有21人參選，是新北選區人數之冠，將選出9席議員。為了讓選民更了解候選人，《ETtoday新聞雲》幫忙整理出所有候選人的政見，以及想要推動的公共事蹟。這次整理包括國民黨候選人林國春、劉美芳及曾煥嘉的政見。

朱立倫稱林耕仁　下架民進黨唯一人選

朱立倫稱林耕仁　下架民進黨唯一人選

黃偉哲「母雞帶小雞」

黃偉哲「母雞帶小雞」

陳時中因擋幾十億財路仇恨值高？　蔣萬安嗆：浪費公帑才是主因

陳時中因擋幾十億財路仇恨值高？　蔣萬安嗆：浪費公帑才是主因

蔡宗豪：台南多項表現六都之末

蔡宗豪：台南多項表現六都之末

關鍵字：

陳其邁2022九合一大選2022高雄市長

讀者迴響

熱門新聞

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

團團再次麻醉！醫療團隊沉痛放手

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

阿諾婚變工程師曝現況！「長白髮」獨養2歲女

夏宇童突驚喜PO一家3口照！「孩子爸不是孫協志」

孫生被爆「沒辦法跟女友做愛」！

她援交遭粗暴動作弄痛　「錢不要了」求停手

男友才逃亡「錢帥君驚傳離奇消失」！

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

天王帶妻女遭偷拍「伸手警告爆衝突」！

「洗衣界愛馬仕」微生物超標呼籲消費者停用

女友當街踹男友下體！過來人超認同

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

18歲團團「沉睡中離世」　遺體處理方式曝光

更多

最夯影音

更多
女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明
那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面