陳其邁大旗美造勢萬人瘋狂！　他嗨喊：高雄有難，我就是那個男人

▲力拼競選連任的高雄市長陳其邁選前最後黃金周行程滿檔，下午舉行大旗美造勢暨客家與原住⺠後援會成立大會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選前最後黃金周！力拼競選連任的高雄市長陳其邁今（19）日行程滿檔，除了一早前往十全果菜市場拜票，下午也舉行大旗美造勢暨客家與原住⺠後援會成立大會，現場湧入眾多支持者，主辦單位也宣布人數接近1萬人。他在台上回顧因88風災與原鄉結緣，細數上任後和東九區的農民、客庄鄉親、原住民互動，強調「我就是辣個男人，從來沒有離開」！

陳其邁大旗美造勢暨客家原住民後援會下午在旗山體育場盛大登場，現場湧入近萬名高雄東九區的居民、客家鄉親，這也是民進黨造勢第一次見到為數近千的原住民到場支持。除了在體育場中央位置上的支持者，周邊樹蔭下建物旁蔭涼處也可以看到支持者聚集，現場旗海汽笛聲飄揚。

▲▼陳其邁大旗美造勢活動現場，湧入眾多支持者。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲旗山造勢現場融入客家、原民元素，原鄉支持者還自製帶有原民風格的「祖邁」旗幟，現場宛如盛大嘉年華般，熱鬧非凡。

原民立委伍麗華稱讚陳其邁是有史以來最愛原住民、最愛往山上跑的市長，去年風災導致原鄉要到明霸克露橋斷橋，陳其邁為此一個月就上山8次；此外原鄉區每一個里的頭目、青年會，陳其邁都一一拜訪過；延宕10年的茂林溫泉在陳其邁協助下，上個月已經正式啟用；各族的祭儀場、聚會所和活動，陳其邁也都鼎力支持，伍麗華說這是高雄原鄉有史以來第一次為民進黨籍市長成立後援會，他們要在這次把票投給把原民當成家人的陳其邁市長。

型農代表羅條原感謝陳其邁上任後，親自選定高雄市中心的精華地段凹仔底，開辦南台灣最大假日農市神農市集，到現在每到市集開辦，攤位總是在第一時間就被農友搶光，讓型農不用遠赴台北就能有舒適、寬闊的場域來販售辛苦結晶；他提到每每遇到天災都能在第一時間看到陳其邁上山關心，協助農民度過難關，陳其邁也輔導農民做智慧轉型，提升整體經濟效益。

▲▼狂熱的支持者讓陳其邁走了5分鐘才從人群中成功走到台上。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁進場時，熱情的客庄民眾、原鄉族人，紛紛湧到中央走道和陳其邁握手互動，狂熱的支持者讓陳其邁走了5分鐘才從人群中成功走到台上。他回首13年前的八八風災，自己和一群朋友開車入山運送物資，當時橋斷路垮，自己途中經過甲仙吃到民眾提供的泡麵，那溫暖的滋味至今在他心頭「高雄有難時，我就是辣個男人，一直在這裡從來沒有離開！」

對於有人說客家、原鄉過去都藍的，陳其邁說「施政哪有在分族群？做事哪有在分黨派？」他做事就是拚盡全力完成，「不是到了選舉才開酸、嫌東嫌西，只有建設、開工才能解決問題！」

▲▼陳其邁說，「高雄有難時，我就是辣個男人，一直在這裡從來沒有離開！」（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄東九區農產豐饒，陳其邁在行政院擔任副院長時，與高雄立委合作推動農民四大福利，上任後更是每年投入12億來挹注四大福利照顧高雄農友；他也建置美濃農會雜糧中心與未來超市、六龜農會蔬果理貨集貨包裝場、杉林內門農會推廣空間等等；同時全力協助農民爭取到中央冷練補助近4億元，全面提升高雄農產品保鮮、保值。

陳其邁鼓勵青年返鄉，投入農發基金、青創補助，推動智慧農業，有高雄青年返鄉從農成為全國最大的香蕉外銷商，最大的外銷水蓮專業廠、南台灣最具規模的全冷鏈結切集貨場都在高雄。陳其邁在高雄東九區入口的旗山建置旗糖創新博覽園區，園區內農產展售、農產加工、農創體驗，串聯起大旗美地區的休閒觀光。