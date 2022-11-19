300學者齊聚！蔡英文24小時內3度站台　陳時中有信心：恢復台北光榮

▲為台灣挺身而出─陳時中海內外學術界後援會誓師大會。（圖／陳時中競選辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中19日出席「為台灣挺身而出─陳時中海內外學術界後援會誓師大會」，超過300位海內外學者到場力挺，而總統蔡英文也繼昨日街頭開講後，24小時內第3度為陳時中站台，陳時中表示，感謝各界給他強心針，自己有信心比其他11位候選人更好，會本著照顧更多人的精神，恢復台北的光榮。

中央研究院院士周昌弘表示，自疫情開始以來，每天下午2點全民守在電視機前聆聽陳時中的疫情報告，令人對陳時中的堅定感動。而每當有心人士對陳時中挑釁，他都實實在在地回答，令人敬佩陳時中的涵養與風度。因此衷心支持陳時中當選，相信陳時中能帶領台北市成為國際上一流的模範城市。

陳時中致詞時也回顧防疫經驗，他指出，過去有人批評高端疫苗很差，官方數據卻顯示該疫苗相當好。昨日掃街時有一位肺癌四期的民眾，對方表示很感謝政府讓他有高端疫苗打、保住一條命。部分患有重大疾病的民眾，不適合接種mRNA疫苗，政府讓大家有多種疫苗可以選擇，「我還是覺得這個路是對的。」

陳時中表示，在疫苗足夠、醫療跟得上、居家照護做得夠好、醫院可以正常運作的情況下，防疫團隊已經非常成熟，那時候他就決定可以參與這次選舉，因為在台北，他認為台北可以更進步。

對於台北市政，陳時中表示，他從來沒有說台北市是0分，但確實施政滿意度是最後一名，台北有這麼優秀的公務人員、資源與預算，和中央合作一定可以更棒，因此，他基於想讓台北可以更好，他有信心可以做得比其他11位候選人更好。

陳時中強調，他要把台北帶向國際，要讓世界看到正確的訊息，台灣人對於自由、民主、主權的堅持，理性不挑釁、堅定不退卻，世界才會用正確的眼光看台灣。陳時中最後也保證，他當市長，一定要讓政策照顧更多人，本於這樣的精神，希望台北能夠市政滿意度提高，恢復台北的光榮。

蔡英文表示，過去兩年多來，陳時中帶著防疫團隊，團結度過百年大疫的考驗；過去近六年來，他帶著衛福部團隊，把長照幼托做得更好。過去三十多年來，陳時中投身公共事務，推動全民口腔衛生教育、牙醫制度的改革；他進入政府後，從二代健保一路到這次的防疫。

蔡英文指出，台北是首都，更是台灣的門面。陳時中有能力、有肩膀，也有國際觀，她想在座的朋友也跟她有一樣的想法，最適合承擔首都市長重任的人，就是陳時中。