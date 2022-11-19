開車遇老司機！他一看嚇破膽「6歲男童熟練兜風」超狂影片曝

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記者鄭思楠／綜合報導

廣東揭陽市一名司機近日在開車時，偶遇隔壁一名技術熟練的「老司機」，沒想到轉頭一看，駕駛位上居然是一名看起來非常年幼的男童。影片顯示，孩子雙手靈活打著方向盤，車輛的左轉轉向燈也適時亮起。影片曝光震驚網友，「沒少開啊，挺熟練的。」

據《極目新聞》報導，近日，有網友曝料稱，廣東揭陽市普寧市一街道上，一名兒童駕車在路上行駛。

網友上傳至社交平台的行車紀錄儀影片顯示，11月16日下午5時許，一輛黑色轎車在街頭路口駛過。從駕駛室窗口可以清楚看到，司機竟然是一個6歲左右的小男孩，他雙手靈活打著方向盤，車輛的左轉轉向燈也適時亮起。





▲網曝一幼童開車上路還熟練轉彎 。（圖／翻攝自極目新聞）

根據影片中的路況，可判斷行駛路段為廣東揭陽市普寧市一街道。11月18日，事發地附近多家商戶均表示，沒有注意到有小孩子開車路過。

普寧市交警大隊工作人員表示，他們已關注到這一影片，並聯繫了警員處理，具體情況目前還在調查中。

網友看後驚呆稱，「？？還挺熟練，怕不是第一次這麼開吧」、「沒少開啊，挺熟練的」、「好厲害，技術比我好」、「這⋯⋯是神童吧」。也有網友擔憂表示，「這孩子的家長的心也太大了！」、「生命只有一次，請不要拿自己的生命和別人的生命開玩笑」。