砂石車司機酒駕吊照後重考　 營業車未裝酒精鎖挨罰拒繳下場曝

▲砂石車司機拒繳罰款，名下汽機車被查封前，立即繳清罰款。(圖／記者陳崑福/翻攝，下同)

記者陳崑福／屏東報導

屏東有位砂石車司機之前因酒駕被吊銷駕照，重新考照後並未依規定在其營業用的砂石車加裝酒精鎖，2年前，他開著砂石車行經潮州被警攔獲，遭屏東監理站開罰9000元，司機在監理站分期繳納部分款項後，就將罰單置之不理，移送屏東執行分署執行，執行人員查出他名下有汽機車，欲進行查封時他立即繳清罰款。

執行屏東分署表示，這位司機後來離職，導致分署扣薪未果，承辦書記官發現司機名下尚有中古汽車及機車各一部，遂火速至義務人戶籍地現場執行，當場尋獲機車並張貼封條，義務人配偶旋即表示希望執行人員不要拖吊，並立刻把義務人尚欠的未裝酒精鎖剩餘罰款及其他交通違規罰單共12160元一併繳清。

▲查封機車。

義務人向書記官表示，以為酒駕吊銷駕照後重新考照，只要在一台車有裝酒精鎖一年就符合規定，所以平常代步用的車輛有安裝租用的酒精鎖，且每月租用酒精鎖高達4000元，竟不知道原來他討生活用的砂石車也要安裝酒精鎖才行，以致被警察攔檢後挨罰，真是悔不當初。

屏東分署表示，2019年酒駕新法有規定，酒駕吊銷駕照者重新考照後一年內，所駕駛的車輛不論是自用車或營業車，均需配備車輛點火自動鎖定裝置，也就是俗稱的酒精鎖，吹氣合格後車輛才能發動，違反要處6000元至1萬2000元罰鍰。

為避免部分駕駛人心存僥倖不裝，今年修法加重罰則處6萬元至12萬元罰鍰，僅申請加裝一台車輛，但實際使用的車輛未裝置者乃會處罰1萬元至3萬元罰鍰。而酒精鎖不管是購買或租用一年皆所費不貲，案件一旦移送，執行分署會扣押存款、薪水或查封財產強力執行，以貫徹修法保障用路人安全之目的，因此屏東分署呼籲大家酒後開車裁罰不輕，籲請民眾共同響應酒後不開車政策。