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大陸 大陸焦點 特派現場

聲優系女主播「同時交往10男」　真面目曝光男友集體崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

中國廣東近日有一名網路語音女主播「小伊」被抓包同時交往10名男粉絲，她盜用小學同學的照片，把自己包裝成美女，並以沒錢看病等理由向男友們騙取財物，結果真面目曝光，男友們全都崩潰了。

女主播「同時交往10男」，真面目曝光男友集體崩潰。（圖／翻攝自微博／星視頻）

▲小伊（右）盜用別人的照片，把自己包裝成美女，騙取男粉絲的財物。（圖／翻攝自微博／星視頻）

根據《星視頻》報導，小伊是一名網路語音主播，以「聲優、話癆（話嘮，形容人說話很嘮叨）」等特點聞名，在網路上小有名氣，但她近日被發現同時與10名男粉絲談起網戀，交往後還以各種理由要求男友們為她刷禮物、轉帳，雙方卻從未見面。

男友之一的阿強（化名）為了維繫愛情，刷了人民幣4萬5000元（約新台幣19萬元）的禮物給女友。小伊到案後坦言，到手人民幣3萬元（約新台幣13萬元），她是盜用小學同學朋友圈的照片，把自己包裝成美女，並在確定戀愛關係之後，以沒錢看病、沒錢繳房租為由，誘導男友匯錢。

然而，更令男友們崩潰的是，他們心目中的「纖瘦女神」，竟然是一名體重估計有100公斤的女子。其他網友也紛紛留言感嘆，小伊和塑造出來的形象反差真的太大了，「眼見為實，耳聽為虛，我還是相信這句話」、「慶幸吧，好歹是個女的，很多這種騙人的，背後都是男的用變聲器」、「最慘的應該是小學同學」、「男圖色，女圖錢，誰比誰高貴？鎖死吧」。

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