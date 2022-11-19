徐巧芯生日曬出1角度　破萬人讚爆！他驚喊「果然鄧麗君」

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徐巧芯生日曬出1角度　破萬人讚爆！黃揚明驚喊「果然鄧麗君」

▲▼。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▲徐巧芯努力拚選戰。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉將至，許多候選人把握最後時間拚選戰，也努力在政見發表會上嶄露頭角。台北市議員徐巧芯18日PO出在台上的照片，向支持自己的選民表達感謝，希望大家能給她連任的機會。結果照片曝光後，資深媒體人黃揚明在下方留言，「這角度果然鄧麗君」，有網友看到後也認證「真的有像」。

徐巧芯在臉書發文表示，18日雖然是她的生日，但在選前8天仍不能鬆懈，需要馬不停蹄地繼續努力，也在台北市公辦政見發表會上整理了這4年來的政績，以及對於未來的願景和政見。她也曬出自己在政見發表會上鞠躬的照片，表示「深深向支持我的選民朋友表達感謝，也希望能夠給我連任的機會，讓我繼續為你服務」。

▲▼。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▲徐巧芯PO出鞠躬照。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

文章曝光後吸引上萬人按讚，不少支持者紛紛表示，「祝生日快樂，高票當選連任」、「加油，慢慢往上爬，希望未來能看到巧芯選總統」、「一定要留住這樣優質的議員！幫市民發聲」、「剛看完政見發表，整個講得超流暢，條理清晰分明，時間也抓得剛剛好，很棒」、「勇敢的巧芯前途無量」。

資深媒體人黃揚明也在下方留言，表示「這角度果然鄧麗君」，吸引將近300名網友點讚，也有人附和說，「松山鄧麗君不是叫假的」、「是真的有像鄧麗君」，還有人分享徐巧芯先前演唱《月亮代表我的心》的影片。而徐巧芯本人沒有太多回應，只回了「嘻嘻」2個字。

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