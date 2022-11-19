推倒藍綠後柯文哲築起白色高牆　綠營：這一次換我們改變台北

▲陳時中選前黃金周遊行。（圖／陳時中競辦提供）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後階段，民進黨台北市長候選人陳時中20日將舉行「疼惜台北 為愛而走」大遊行。民進黨副秘書長林鶴明19日在臉書上分享前柯營幕僚張益贍的文章，表示當年幫柯文哲推倒藍綠高牆，原以柯會堅持中道、改變政治，但最後卻選擇成立民眾黨，築起另一道白色的高牆，「這一次，換我們自己來，改變台灣從台北開始！明天下午一點半，台北大遊行見！」

林鶴明19日在臉書上分享前柯營幕僚張益贍的文章，表示當年幫柯文哲推倒了藍綠高牆，讓他當上了台北市長。原本他可以堅持中道，改變政治，但最後他選擇成立民眾黨，築起了另一道白色的高牆。

林鶴明說，這一道白色的高牆可以寄生國會，可以漠視不分區立委亂用助理費爭議，甚至還可以把手術刀跟西瓜刀合體，這絕對不是新政治，這樣的標準比傳統政治還要低，「這一次，換我們自己來，改變台灣從台北開始！明天下午一點半，台北大遊行見！」

而張益贍則在貼文中指出，2013年底，柯文哲醫師準備在參選台北市長前出一本新書，原本定的書名是「生命的園丁」，在他和一群民進黨幕僚的建議下，書名改成「白色的力量」。

張益贍回憶，他在自己的本子上記下：台北這個城市，就是一塊白色的大畫布，可以讓不同理念主張、不同國籍族群、不同政治黨派的人，自由自在的畫上喜愛的顏色。於是，2014年我們在選前最後一周，舉辦一場「愛・擁抱大遊行」，隊伍分成：紅橙黃綠藍靛紫，彩虹七大隊。

張益贍說，遊行前，柯文哲還焦慮的問，「這麼多人要怎麼指揮？」當時他很驕傲的跟柯說：坐在你右邊的總幹事姚立明，指揮過200萬人的紅衫軍遊行，坐在你右邊的總協調李應元，指揮過200萬人的228手護台灣運動，20萬人對他們來說只是1／20的事情。

「於是，在那個周末的下午，整個城市被不同顏色的市民，彼此擁抱著染成一幅美麗的畫。」張益贍說，白色畫布上，不再只有藍綠，為了打破藍綠高牆，民進黨在那一年禮讓了一位無黨籍素人醫師當選首都市長，為了打破藍綠高牆。

張益贍說，接著2016年立委選舉，在民進黨台北市黨部主委黃承國的協調下，分別提名禮讓輔選包括民進黨、時代力量、社民黨、新黨、無黨籍的人士參選。其中還有親民黨籍的黃珊珊。

「為了打破藍綠高牆！多少原本支持姚文智的朋友，在一邊開票一邊排隊投票的時問我：你們到底會不會贏？然後『含淚』改投柯文哲。」張益贍表示，這些綠營的朋友，才是真心支持「打破藍綠高牆」的人。

張益贍說，8年過去了，卻看到原本那個穿著白袍的素人市長，為了自己的政治權力，卻快速遺忘了「愛的初衷」；「製造仇恨」以遊走藍綠之間；為了自己政黨的茁壯，可以支持一位助理費有爭議的侯選人；為了自己的總統大夢，可以在市府安排「手術刀和西瓜刀」的對話。

張益贍表示，這白色畫布的城市，被染成一片黑色。但我們不能因為他的背叛，而背叛自己的初衷。2014年曾經為了「打破藍綠高牆」的市民朋友，就讓我們再一次站出來。