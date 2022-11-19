直擊！陳時中買的「高雄第一豪宅」曝光！　房仲：買主有不少醫生

記者許展溢／高雄報導

民進黨台北市長候選人陳時中被爆選前急售高雄豪宅，轉手獲利千萬，而這個地方就是目前全高雄最高級、最貴位於苓雅區地上41層樓的「國硯大廈」，《東森新媒體ETtoday》19日前往該處發現，該大廈確實擁有天獨厚景觀條件，面對高雄港、高雄音樂流行音樂中心和光榮碼頭，分A、B、C3棟，採飯店式管理，其中A棟坪數最大全海景，曾有一戶成交單價每坪68.7萬元，是高雄最高價，而買主中有不少是醫生。

▲國硯大廈是目前全高雄最貴的豪宅。（圖／記者許展溢攝）



國硯大廈位於高雄亞洲新灣區的超高級住宅，至今仍是全高雄最貴的豪宅，而陳時中要賣出的這戶在網頁主打「安全永遠比財富重要鋼骨毛胚屋超值出售中」，總坪數127.15 坪、17樓，屋齡9年，總價4580 萬，換算每坪單價36萬元，而當時陳入手價落在3980萬元。

▲▼房仲說，大門一打開就有一顆超大水晶球。（圖／記者許展溢攝）



國硯最大特色就是飯店式管理，曾經帶多位企業主看房的房仲受訪透露，大門一打開就有一顆超大水晶球，裡面裝潢超有質感，還有酒吧、桑拿等設施，當初就是以「豪宅」為目的打造，周邊不僅有輕軌還是亞洲新灣區，整面都是海景，之後也是郵輪停靠的地方。特別的是，國硯還做了專屬的「房仲背心」，讓帶人看屋的房仲可以穿上，一次要收500元清潔費，其他豪宅了不起帶看費才100元，相比貴多了。

▲▼房仲表示，會買國硯大廈的人大多數目的是「買著就放著」。（圖／記者許展溢攝）



房仲指出，國硯分A、B、C3棟，全是海景的A棟最貴，成交價都是破億，坪數是B棟的2倍，A棟32樓戶成交單價每坪68.7萬元是高雄最高價，總價1億7243萬元。不過，房仲表示，國硯不是每一戶都這麽嚇人的貴，以去年所有成交價來看，其中一戶113.63坪，總價3159萬，因此實際上要入住該社區門檻沒那麼高，過去最低單價23.3萬元，今年最新成交單價則是30.5萬元，目前仍有多戶出售中。

據了解，國硯目前入住數約8成，房仲表示，會買這邊的人大多數目的是「買著就放著」，以置產為目的，不一定真的會入住，買主大多是企業主、台商，還有不少醫生。